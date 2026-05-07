低智商犯罪｜劇情懶人包、5大看點 王驍孖《逐玉》田曦薇齊破案

《低智商犯罪》｜由王驍、田曦薇以及王傳君領銜主演的內地劇集《低智商犯罪》於5月4日首播，劇情講述警察張一昂與李茜聯手偵破奇案，並為同袍之死找出真兇的故事，全劇共24集。下文為您精心整理了《低智商犯罪》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

人物關係圖

分集劇情

必看亮點

脫離刑偵一線數年的警察張一昂（王驍 飾），因一封匿名檢舉信，被派往三江口調查案件。他抵達後不久，當地刑警隊長慘遭殺害，張一昂在洗清自身嫌疑的過程中，意外抓獲連環殺人案兇手。他將偵查方向鎖定當地富商周榮（王傳君 飾）及其團夥，最終與搭檔李茜（田曦薇 飾）成功將真兇繩之以法。

《低智商犯罪》5月4日播出。

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《低智商犯罪》追劇日曆公開！

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王驍 飾 張一昂

資深刑警，脫離一線多年後，因省廳收到匿名舉報信，被空降至三江口調查舊案，卻意外捲入新的謀殺案，成為嫌疑人之一。

王驍飾演張一昂。

田曦薇 飾 李茜

充滿活力的新人警察，作為張一昂的搭檔，她身手了得，但在辦案過程中偶爾會表現出冒失的一面。

田曦薇飾演李茜。

王傳君 飾 周榮

三江口當地的富商，是權錢交易網絡中的核心人物，精於算計，常與同夥密謀行賄、暗中設局。

王傳君飾演周榮。

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《低智商犯罪》人物關係圖公開！

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刑警張一昂因勸阻市民跳樓失敗而退居二線。另一邊，搶匪方超與劉直以引爆化糞池的方式打劫金店，其古怪的作案手法讓警方一頭霧水。張一昂在案發時誤將二人當作途人放走，並撿到一封舉報信，指三江口副局長盧正死於謀殺。副廳長高棟隨即派遣張一昂與新人李茜前往三江口調查。然而，當地公安局的葉劍和王瑞軍對舉報信的真實性存疑，並對張一昂的空降感到不滿。與此同時，葉劍在翻看盧正車禍的現場影片時發現疑點，深夜約見神秘人時卻被撞死，令案情更添複雜。

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1. 田曦薇繼《逐玉》爆紅後首部作品

田曦薇在2026年3月播出的《逐玉》中擔綱女主角，該劇話題度與播放量俱佳，使其人氣及商業價值急速攀升。《低智商犯罪》作為她爆紅後僅隔兩個月便播出的新作，成功承接了熱度，引起廣泛關注。

田曦薇挑戰新題材。

2. 王驍與王傳君兩大實力派演員坐陣

王驍與王傳君均是影視圈公認的實力派演員。王驍在2022年熱播劇《狂飆》中飾演的楊健一角深入民心；而王傳君則憑藉在《我不是藥神》、《孤注一擲》等電影中的精湛演技，被視為劇集的品質保證。

《低智商犯罪》實力派雲集。

3. 融合懸疑與黑色幽默的創新題材

《低智商犯罪》融合懸疑探案與黑色幽默元素，在緊張的破案過程中，穿插「蠢賊」群體的荒誕互動，營造出獨特的喜劇效果。劇集僅24集，多線敘事，節奏明快，反轉密集且邏輯嚴謹，以小人物視角揭示案件背後複雜的人物關係，使故事更具層次感。

《低智商犯罪》題材新穎。

4. 導演劉海波打造獨特風格

劇集改編自紫金陳的同名小說，原著已累積大量讀者基礎。由劉海波執導的影視版，在延續現實主義筆觸的同時，注入了港式荒誕風格。透過精準的配樂及氣氛營造，呈現出笑中帶諷的效果，成為懸疑喜劇賽道上的一部代表之作。

《低智商犯罪》台前幕後陣容星光熠熠。

5. 未播先熱預約量突破270萬

《低智商犯罪》在開播前已憑藉其獨特的復古及黑色幽默風格宣傳，成功吸引大眾目光。製作團隊更在北京、上海及成都等多地投放屏幕廣告，擴大宣傳力度。最終，劇集在愛奇藝及微博雙平台的總預約量突破271萬，成績斐然。

《低智商犯罪》預約量已破271萬。

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