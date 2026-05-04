Shakira里約熱內盧勝地Copacabana獻唱 引200萬民眾到場超越麥當娜

巴西里約熱內盧勝地Copacabana沙灘自2024年起，舉行大型免費演出，樂壇天后麥當娜（Madonna）、Lady Gaga先後獲邀演出，今年有拉丁天后Shakira登場，吸引200萬民眾到場，人數超越當年娜姐的160萬人。

Shakira演唱延遲1小時

今次演出，亦是Shakira世界巡唱《Las Mujeres Ya No Lloran, or Women No Longer Cry》的一部分。演唱會因人多關係，延遲了1小時，至晚上11時才開始，但演唱會開始前，有無人機表演，並併合出Shakira的肖像。Shakira一出場以葡文表示「我愛巴西」，之後再稱：「我18歲時來到這裏，夢想着為你們唱歌。如今你看，生命真的很奇幻。」

娜姐畀Shakira過頭

Shakira唱出《Hips Don't Lie》、《La Tortura》和《La Bicicleta》等28首作品，並以《BZRP Music Sessions #53/66》作結，此曲是她與西班牙球星碧基（Gerard Piqué）分開後創作的歌曲。在演出期間，Shaikra還花時間慶祝女性的韌性，她說：「我們女性，每次摔倒時，我們都會更聰明地站起來。」里約市長Eduardo Cavaliere在社交網分享萬人空港的片段，並公布有200萬人參與該場演唱會，人數超越當年娜姐的160萬人。