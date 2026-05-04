CHILL CLUB頒獎禮2026｜Gin Lee連走兩場跑到絲襪爛美甲甩 冧莊「年度女歌手」金獎好值得

李幸倪（Gin Lee）在《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》中，憑 《白夜行》獲「年度十大歌曲」外，同時冧莊奪得「年度女歌手」金獎，她也因為在4大頒獎禮奪「女金」完成大滿貫。對於能保住「阿金」這個稱號，Gin Lee笑指由啟德主場館（ 為《25+ 英皇群星演唱會》表演）趕到頒獎禮的過程中，心情非常複雜。

Gin Lee紅色戰衣有寓意

Gin Lee今次以美少女戰士造型示人，選了紅色波鞋，她指希望有超能力令自己跑快一點，問她條氣順返未？她笑說：「條氣順返，有啲攰，跑到瘦晒，一落車立即換波鞋，要跑好遠，跑到花容失色，跑到絲襪爛埋，美甲又甩埋，好值得！好彩趕到，中間遇到好多波折，天雨路滑，去到閘口又入唔到，全車人好緊張，所以頭先台上講嘅一番話，都有啲感觸，行上頒獎台真係唔容易，唸啲就係歌手生涯。」又指「大滿貫」就像儲齊印花一樣，是一件值得慶祝的事，「會請同事食餐好嘅慶祝。」自爆在得知頒獎禮與英皇演唱會撞期時，「忐忑咗成個月。」不停協調。

Gin Lee未有結婚憧憬

提到在英皇演唱會演出，Gin Lee稱過程十分順利，而面對如此大的場地，也感震撼和緊張，「個心卜卜跳，觀眾反應好熱烈，腎上腺即刻飆升！」她指後台好大，眾人演出時間不同，故未能見到太多同事，問她有無見到新婚的阿Sa（蔡卓妍）？她表示沒有，反而是見到阿嬌（鍾欣潼）收工，對方也有跟她講拜拜。是否羨慕阿Sa？Gin Lee明言替對方開心，問何時輪到她？Gin Lee說：「我未有呢個憧憬，遲啲先，做多幾年嘢先，奪金係個好嘅開始，條路仲係好長嘅。」