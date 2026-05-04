25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適

一連兩場的《25+ 英皇群星演唱會》昨日（3日）於啟德主場館隆重開鑼，首場演出陣容星光熠熠，由樂壇天后容祖兒壓軸，Twins則率領近百人樂隊及舞蹈員團隊打頭陣，關智斌（Kenny）接力炒熱氣氛，而張敬軒亦大唱《櫻花樹下》引爆四萬人大合唱。但今日（4日）英皇發聲明指，張敬軒昨晚演出完後，身體出現嚴重不適，急就醫後確診為急性內耳迷路炎，今晚（4日）張敬軒的演出環節將取消。

英皇聲明如下：

就原定今天（5月4日）假啟德主場館舉行之「25+英皇群星演唱會」，謹此向各位樂迷作出鄭重通知，由於張敬軒先生昨晚（5月3日）表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，目前正在接受妥善治療。經醫生詳細診斷後，懇切囑咐其必須即時休養並繼續接受治療，為保護藝人健康並確保為所有觀眾提供優質表演，經商議後故決定取消今晚張敬軒先生的演出環節。

主辦單位對此深表遺憾，並向所有殷切期盼張敬軒先生演出之樂迷致上最誠懇的歉意。

是晚「25+英皇群星演唱會」將如期舉行，再次衷心感謝各位樂迷一直以來的支持與體諒，並將竭力圓滿是晚演出。

英皇娛樂集團 謹啟

2026年5月4日