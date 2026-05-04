chill club頒獎禮2026丨COLLAR成員掃兩獎無懼分開發展 力撐 7 人合體最強 Candy拍新歌MV拒搵193

COLLAR在《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》奪得「年度組合」銀獎，成員許軼（Day）奪「年度新人女歌手」銀奬。COLLAR受訪時，李芯駖指蘇雅琳（Ivy）和沈貞巧（Gao）因身在外地關係，故未能出席頒獎禮，至於Marf （邱彥筒）有工作在身所以先行離開。

芯駖代 COLLAR講感言驚到標手汗

芯駖笑言首次代表組合講致謝詞，心情緊張到出晒手汗：「喺台上面嗰刻，所有時間都變得好快，要講快啲，應該冇多謝漏人。」至於DAY奪「年度新人女歌手」銀獎，她多謝所有幫過自己的人，至於是否會請食飯？她即笑言有好多人要先請她食飯，因為隊友也曾得過新人獎，但因要保持體型，所以在飲食方面也不能放肆，芯駖笑指團隊之中只有Marf有Quota食。至於COLLAR之後是否會分開發展比較多？她們指隊員們一直有分開的工作，雖然有solo歌，但都以團歌為先，因相信七人走在一起的力量最大，也認為COLLAR 的魅力是七人走在一起就像戰隊般。

Candy想搵文青男演員

王家晴（Candy） 透露將會為個人單曲錄音，希望今個月內推出新歌，至於新歌會否找緋聞男友郭嘉駿（193）拍MV？Candy即扮傻表示對方好像很忙，當大家指193現時應該好得閒，她即扯開話題表示正物色MV男主角，自己也未有心水人選，再提到可找193，她表示希望找一些比較文青的演員，和跟自己相襯的人，不過自己跟經理人討論了三日，也跟隊友研究了半個鐘也未有答案，笑言若有適合人選可以DM她，問到若找不到適合人選是否會考慮193？她表示可能要用幻想，又或是找個女仔去拍。