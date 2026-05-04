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YT周殷廷解畫Jace拒同場：怕尷尬但私下有溝通 為炒緋聞道歉終認梁雅琳係正印女友 梁詠琪贈CD驚現放售急解釋搬運遺失

影視圈
更新時間：08:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-04 HKT

周殷廷（YT）早前宣傳新歌，因與陳凱詠（Jace）合作炒聞緋惹來公關災難，事後他出席「十大中文金曲」頒獎音樂會，但就以「嚴重鼻敏感」為由不接受訪問。YT與Jace昨晚一同出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》，不過Jace 完成頒獎禮之後表示不願跟YT一起受訪。

YT否認「十大金曲」避傳媒

YT受訪時解釋「十大中文金曲」當日病得很嚴重，但澄清並非是因為嚴重鼻敏感，似是受病毒感染，引致喉嚨痛發燒等症狀，頒獎禮前兩日仍在睇醫生：「本身Check係咪流感，所以有好詳細檢查，但佢哋話如果打針都可以考慮去，我覺得攞到獎冇理由唔去，完咗表演佢哋都問我想唔想去睇醫生，我都盡力尊重場合影埋大合照。」他指現時自己已康復得差不多，但聲音還是有點問題，問他當日是否擔心被追問與Jace的緋聞？他否認，指自己真的是「病入膏肓」，至於他與Jace的關係，他指兩人是非常好的朋友，問到是否知道Jace拒絕與他一起受訪？他解釋對方因為怕尷尬：「始終人哋係女仔，又keep住問，我覺得係尷尬嘅！不過我哋keep住私底下有溝通，所以大家又唔需要太擔心。」

YT為「炒緋聞」道歉

提到他為了宣傳新歌炒緋聞惹來不少批評，他説：「其實呢件事我都好想同所有人講，如果有令大家唔開心、唔舒服，非常非常唔好意思，因為我哋絕對係唔想嘅。（知唔知網民改叫你做Market廷？）我有見到，大家都係笑我，睇返我的確做得唔係咁好，所以都學習緊，希望下次可以做得好啲。」

YT不希望影響女友及小朋友

之後YT又直認梁雅琳是其正印女友，他指女友一直知道整件事情，自己對她亦很坦白，所以女友並未有介意，他透露二人認識了幾年，但對方性格低調，加上自己也喜歡低調，所以兩人有共識，希望大家能給予空間：「不過都多謝大家關心，始終佢小朋友都仲細，唔想因為我工作改變佢平靜嘅生活，或者畀小朋友不必要嘅壓力，我覺得係一段關係裏面保護對方、或者身邊愛錫嘅人，我諗作為伴侶係基本嘅責任。」

YT向Gigi致歉

另外，提到有一張梁詠琪送給YT的CD在網上出售，他表示絕對不是他拿出來賣，又指與梁詠琪的合作是在2020年完成，自己之後就返回新加坡，當時收到的禮物放在公司，可能在搬運的時候遺失，自己也調查為何有這麼貴重的物件洩漏，因為始終能跟梁詠琪合作是很榮幸的事，所以絕對不會將這麼貴重的紀念品出售，如果引起任何誤會，也希望跟梁詠琪講聲不好意思，自己也有向對方的經理人解釋事情的經過，也正追查為何會這樣，至於是否有其他物件遺失？他就表示還不知道，又透露曾嘗試買回該張CD：「我上網撳，但秒速已經冇咗。」至於梁詠琪方面是否有介意？他表示公司有跟對方嚴肅地溝通，因當中涉及的不只是唱片是否被賣，而是遺失的問題，要等公司去溝通。
 

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