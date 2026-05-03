碧咸穿火辣泳褲賀51歲生日 大仔Brooklyn「潛水」冇眼睇

前英國國腳兼萬人迷碧咸（David Beckham）於5月2日慶祝51歲生日，碧咸嫂Victoria亦在IG大晒圖輯，並發長文為老公慶生。Victoria不但上載了在生日前夕為碧咸送上生日蛋糕的溫馨照片，更大晒夫妻倆坐遊艇遊玩的照片，當中最吸睛的是一張碧咸身穿紅色火辣泳褲的性感照，相中可見他展現健碩身材和6嚿腹肌，證明法拉利老了還是法拉利！

碧咸家人好肉麻

Victoria留言道：「你是我們的世界，我們的一切。我們非常愛你！祝最棒的老公、爸爸、兒子、兄弟、朋友生日快樂。致最善良最慷慨的靈魂，我們會把你寵壞一整天！沒有人比你更值得擁有。」此外，二仔Romeo亦發IG限時動態祝賀爸爸，兩個限動都是Romeo兒時與爸爸的合照，形容碧咸是其「最好的夥伴」。三仔Cruz亦在限動分享了與爸爸碧咸的合照，其女友Jackie Apostel亦發限動向碧咸祝賀，感謝他為Cruz作出好榜樣。

碧咸大仔Brooklyn失蹤6日

而最得寵的細女Harper亦在限動中寫道：「祝全世界最好的爸爸生日快樂」，坦言：「說實話，我再也找不到比你更好的榜樣了，你一直都在我身邊，我也會一直都在你身邊」，相信碧咸看到一定冧到爆！至於早於去年聖誕前在IG封鎖了父母，又於今年1月發長文狠批父母的大仔Brooklyn不但未有祝賀碧咸，更在社交平台大玩神隱，他對上一次發帖已是6日前上載炮製辣吞拿魚三文治的示範片段。