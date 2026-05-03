朱晨麗同圈外人了解中否認過闊太生活 張文慈演受害人自嘲抵死

朱晨麗、張文慈（3日）現身劇集《重案解密》發佈會，她們分別演出不同單元，朱晨麗演精神失常變態角色，坦言經理人問過她是否願意接拍，她未做過類似人物，擔心太恐怖難以處理。朱晨麗表示，看完劇本後「覺得一定要挑戰」，笑指每個角色都一次人生的體驗，她如此形容︰「角色外表平靜扮好人，我事前做了許多功課塑造角色，朋友都話一見我出鏡就知我變態！未見過我的眼神是這樣的。」

朱晨麗不欲打擾史昊洺

張文慈亦讚朱晨麗演出有反差，令人有驚喜，而張文慈的角色雖是受害人，「是一個抵死的受害人！我也想演變態人物，有所發揮。」雖然其角色已死，也希望以另一種形式參與第二季。張文慈早前到廣州慈善探訪，她指受團體邀請，稍後母親節也會再到內地探訪。另外，朱晨麗早前分享在巴黎指攝的照片，被指有人照顧過闊太生活，她解釋受主辦方邀請出席時裝周，首次出席深感榮幸，並指感情方面正在努力中，明言有喜歡的圈外人，雙方了解中。問是否她主動努力？她笑指是雙方努力，指對方並非早前報道所指的馬主朋友史昊洺，笑言︰「事情過了這麼多久，看都悶了，希望不要再打擾對方。」