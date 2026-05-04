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出家前女星秦蔚文罕曝光  款待前TVB「殿堂花旦」爆其窩心善行  曾合作劉德華作18禁演出

影視圈
更新時間：10:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-04 HKT

曾在8、90年代與譚詠麟、劉德華等天王巨星合作，並以性感形象拍攝過多部限制級電影的前女星秦蔚文，自2014年削髮為尼後便極少公開露面。然而，在近日的五一勞動節，她以法號「晟師傅」的身份，在屯門圓覺禪院接待了一眾前來吃齋的影星，其激罕曝光的近況引發關注。

65歲「晟師傅」秦蔚文精神飽滿

活動當天，現年65歲的晟師傅穿上一身樸素的尼姑袍，剃光了頭髮，以素顏示人。從現場的影片和照片可見，雖然身形較以往消瘦，但她精神矍鑠，面色紅潤，頭腦反應靈活，與同場的陳玉蓮、米雪等人談笑風生，整體狀態顯得比實際年齡還要年輕。她在禪院內熱情地接待眾多賓客，親力親為地打點齋飯及各項安排，盡顯出家人的慈悲與祥和。

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陳玉蓮善心獲師傅讚揚

同場的另一位焦點人物，是息影多年、現年66歲的前TVB一線花旦陳玉蓮。當天她身穿花紋襯衣搭配牛仔褲，打扮年輕，雖略顯歲月痕跡，但氣質依舊優雅。晟師傅在與陳玉蓮交談時，更向眾人大爆她是一位充滿善心的人，經常親自將禪院所需的物資送來，這份低調且親力親為的態度，實在令人敬佩。

秦蔚文曾當艷星跟劉德華合作

秦蔚文（原名陳惠敏）於1982年加入演藝圈，憑藉高佻身材和美艷外貌，曾與譚詠麟合作電影《愛人女神》，更一度因接拍色情片而被外界形容為「艷星」。然而，她的星途並不順遂。2002年，她投資百萬開設腳底按摩店，卻因經營不善而倒閉。

秦蔚文受情傷看破紅塵

真正讓她看破紅塵的是一段深刻的情傷。據悉，她與圈外男友交往多年，已到談婚論嫁的階段，最終卻以分手告終。這次沉重的打擊，讓她在1994年開始信佛，並於2014年在屯門的寺院正式剃度出家，法號「惟晟」。雖然已遠離娛樂圈，但晟師傅與圈中人依然關係良好。她常以僧人身份出席曾志偉等友人的齋宴生日會，為他們主持祈福儀式。

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