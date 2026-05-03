陳蕾出碟開騷展現「完整真我」 沒有「另一半」 一樣可以做自己│名人雜誌

歌后陳蕾將作品集結成全新大碟《凝》，更以主打歌《完整的我》為題舉行音樂會在港宣傳，早前更宣布將音樂會帶到倫敦，透過新歌與當地樂迷分享，擁抱最完整的自己。撰文：李文偉 攝影：譚志光

常說伴侶就是我們的「另一半」，陳蕾不禁想到單身的她是否只得一半？這亦啟發她寫了《完整的我》這首歌。

今次專輯名稱再度以陳蕾最愛的動漫《HUNTER×HUNTER》為靈感，《凝》展現了這十首歌所組成的風格，而主打歌《完整的我》更描述了她這兩年最自在的狀態，「如何令到自己覺得舒服，首先是要接受、允許一切的事情發生，所以我想用《完整的我》去記錄現在這個狀態，有些人會用『另一半』去形容伴侶，如果我沒有另一半，我又是否只有一半呢？這個想法啟發了我，想寫一首我如何去看自己、或者我現在覺得一個人都可以很完整。」

要當自己的救兵

陳蕾笑言推出這首歌並非一個拒絕愛的舉動，而是給予大家多一個思考的方向，現在更確認對感情是順其自然，用這段單身的時間繼續提升、修正自己，相信將來可以吸引到更健康的愛情，「裏面有一句歌詞『別當戀人是救兵』，我曾經有經歷過當伴侶是救兵，覺得他拯救了我感到孤獨的這種狀態、拯救了我覺得很寂寞的時期，亦令我忘記自己都有這個能力，去令自己走出這種狀態。最近這幾年感受到生活中沒有孤寂滋味的階段，令我想將這個狀態記錄下來而寫了這首歌。」

單身享受獨處和社交

陳蕾學懂身自處，不但沒有抗拒戀愛，更對自己未來的感情生活充滿信心：「如果這時候出現一位我很想跟他在一起的人，相信一定會是令人生錦上添花、令雙方都覺得有利的狀態，而並不會再犧牲自己，我會想像他會是一個胸襟廣闊或者是很幽默的人。」

目前自在單身的陳蕾將所有時間放在自己身上，這反而令她渴望更實在的社交，與身邊人實在地對話，過往由曖昧到熱戀，頻頻傾電話傳短訊，對現在的她而言是浪費時間，「但與朋友出來見面，可以傾6、7個鐘，可以投入時間煲劇、針織，現在超級享受一個宅女的生活模式。」

想做溫暖輕盈新專輯

陳蕾指《凝》所收錄的作品與《念》很不同，自上次將作品集結成專輯後，她便將手上的歌曲作分類，「這次收錄《五瓣玫瑰》是5年前做好的歌，而《撲克》是我和爸爸的小故事，但沒有推出和派台的原因，是因為完成時大家都正經歷疫情，當封關後推出一首有關旅行的歌並不是好時機，所以後來我寫了《念》一系列的歌，主題比較陰暗和討論了很多話題，當時我決定《念》之後要再創作一張專輯，可以記錄關於我自己的狀態，所以風格會輕鬆一點，會是比較溫暖和輕盈。如果下一張專輯都是我自己創作，我已經想好了下一個單字的名稱了，哈哈！」

勤交功課 製造機會

點子多多的陳蕾目標是繼續推出新專輯，但要積極向公司「交功課」才能製造機會，她指去年已做好了不少作品，以實際行動給公司看，而休息亦同時為她帶來了大量靈感，是她創作成績最豐富的一年，又笑言現代的樂迷消化得好快，推出新歌不久便嚷着想要新歌，「以前做歌手可以做完一張專輯休息2、3年，現在唞一唞大家都不記得你了！雖然好多作品會做好了編曲，但真正要推出要乖乖坐在電腦前修改旋律和歌詞，其實都好花力氣，所以出歌後都需要放假，好好清空叉電再回到工作模式。」

幫人寫歌更加放

除了積極準備新專輯的歌，過去一年亦有不少圈中人向陳蕾邀歌，「我覺得為其他人準備的歌可以令我睇到自己寫歌的盲點，如果是自己去唱的歌，原來我不敢太誇張、太天馬行空，我發現給別人的歌我便夠膽去寫，浪漫、肉麻甚至挑逗一點都可以。去年我幫Marf（邱彥筒＠COLLAR）寫了《Love Me Down》的歌詞，原來我可以咁肉麻㗎咩？我可以寫到這種詞，但放到自己的歌我又不敢寫，因為我想像到Marf可以很挑逗、很naughty，開啟到我幫人寫這一面。」

望筆下Sweet歌有歸宿

陳蕾預告下一張專輯想要向喜歡的音樂人邀歌，同時自己亦可以抽身專注在幫助其他人寫歌，「我想不停去發掘自己，可能寫給別人就可以有『唔關我事』的想法，沒有那份包袱，感覺會幾過癮！借別人的口去寫點挑逗、或者很寸嘴的歌詞，我想轉移一下想法地去創作。但亦有可能大家都想我可以給出一些很有型、很暗黑的歌，很少人會想到問我要有關愛情的歌，其實我手上都有很sweet的歌，我覺得很適合在婚禮上唱的歌，我自己沒有唱是因為我不好意思，所以我一直很想將這首歌推銷出去，其實都有女歌手覺得適合、讚這首歌很溫暖，當她邀歌時我膽粗粗推銷給她，但她說要和公司傾傾，好希望這首歌可以有個好歸宿啦！」

計劃儲夠新歌再踏紅館

出道至今，陳蕾一直以唱作人身份詮釋作品，她透露是首次向其他音樂人收集作品，「我覺得作品會有自己的一面，但我亦很喜歡其他人寫的作品、我很相信其他人寫到好作品，這次是我第一次聽demo，亦是第一次收集demo，我會將20首demo整理好，在執屋時間不斷播不斷loop到識唱，原來聽demo這件事會令我覺得好興奮好幸福，原來有這麼多好作品可以讓我挑選。」

經過《完整的我》在現場音樂空間（Live House）舉行音樂會，陳蕾亦期望一次重來，再度從現場音樂空間到STAR HALL、麥花臣一步步再踏足紅館，「我想一步步再走一次這個路程，期間可以慢慢儲備一些作品，因為《念》紅館演唱會實在太出色了，現在我未想到一個比《念》更好的rundown，更要有足夠的歌才可以洗走這個印象，希望隨着歌曲的轉變，帶着新嘗試的我再次踏上這個舞台。」

髮型：Cliff＠myös ＠moys_cliffchan

化妝：Circle Chong

