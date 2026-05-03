陳曉東為黑膠唱片蓋金色掌印 閉關積極練舞最怕記舞步 爆太太只批准食沙律

陳曉東到黃埔出席《陳曉東 NEON Reflections》蓋掌印·簽名會，宣傳其出道30周年紀念黑膠唱片，為一眾粉絲親筆簽名外更蓋上金色掌印，東東在現場與歌迷大玩估歌仔遊戲，又唱出新歌《今天我們都會飛》為6月19日的紅館演唱會預熱，太太亦在現場幫東東記錄。

東東出碟要掌握好時機

東東受訪表示為演唱會準備了很多周邊，包括海報造型公仔「東仔」，他表示今日要打掌印，因此準備了很多墨水，他為推出黑膠要傾注心意，因歌迷都是用作收藏，但自己多年來都未推出過黑膠唱片，但出過卡式帶等，原本計劃出新曲加精選，但最後決定收錄新歌整整16首，因即使出碟也要掌握好時機。講到小朋友見到黑膠唱片有何反應？他指小朋友喜歡周邊產品，更一起畫公仔在心意卡上，又設計了蓋章印在卡上準備送給粉絲，笑言是全家總動員。

東東個唱嘉賓環節仍在邀請中

談到演唱會，他表示完成籌備工作和宣傳節目後便要閉關，要積極練舞，笑言最怕是記舞步，因此要魔鬼式地訓練，更爆太太只准他食沙律，比上次露面已瘦了不少，但不想瘦得太乾。談到食沙律已練出腹肌？東東笑言有腹肌，但訓練是為了體能更好，談到公仔「東仔」也有腹肌，屆時演唱會也會騷腹肌嗎？他指演唱會屆時專注唱情歌，與露腹肌似乎沒掛鉤，不會跟潮流會選擇做適合自己的事。東東在現場透露唱經典歌為主，他希望演唱會的歌都可以耳熟能詳，會以派台歌和廣東歌為主，但都會有改編。問到有嘉賓環節？他指邀請中，亦邀請了很多圈中人來睇騷，又表示會積極養聲，因上次開騷前聲音出問題，要打開聲針，希望今次不用。