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苗僑偉同曾志偉少見面︰佢忙過做總經理嗰陣 陶大宇留泰3個月一句話冧妻

影視圈
更新時間：18:45 2026-05-03 HKT
發佈時間：18:45 2026-05-03 HKT

苗僑偉、岑麗香、朱晨麗、陶大宇、張文慈、周家怡、陳苡臻、何嘉莉等（3日）現身《重案解密》發佈會宣傳劇集，苗僑偉、陶大宇相隔40年再合作，見面時雞啄唔斷，往事都歷歷在目。苗僑偉指拍攝《重案解密》時見到陶大宇，覺得奇怪，「為甚麼他會接拍？」指對方當時好忙，笑他日日在「倒轉地球」。

苗僑偉《重案解密》勁血腥

陶大宇稱，對《重案解密》劇本深感興趣而接拍，他演智商高綁匪，與飾演警察的苗僑偉關係對立。苗僑偉介紹該劇集以香港奇案為題材，每單元都有不同主角，部份單元的劇節十分血腥，「刪剪了好多才能出街。」陶大宇說：「監製在拍攝過程中，都說不要再拍了，怕到時不能出街。」苗僑偉稱拍畢劇集後有所啟示，寄語人們遇到情緒問題要好好處理，否則容易釀成悲劇。監製梁家樹在活動上透露有意開拍第二季，兩人都希望再參與，陶大宇指自己角色已死，「再拍就要寫另一角色。」

苗僑偉少見曾志偉

另外，明星足球隊早前應邀到内地比賽，曾志偉落場一分鐘就跌倒，原來是球鞋「甩底」失平衡，苗僑偉笑指黃日華才真跌倒，「他肌肉夠雄厚無事。」問曾志偉是否許久無踢波？苗僑偉直指他近年少踢，即使無做總經理也很忙，大家都少見面。問可有送新球鞋予曾志偉？他笑說：「當時找不到如此細的鞋，他穿40號鞋，幾十個球員都無一個著40號！」

陶大宇見海南雞飯想嘔

陶大宇早前參與拍攝華語版《夜班經理》，去年完成拍攝，稱在泰國拍攝逗留3個月非常辛苦，由好喜歡吃海南雞飯，到完成整個拍攝期，「一見到就想嘔！」同時十分興奮同劉青雲、彭于晏等人合作，期待劇集早日播映。問太太有無跟去當地照顧？他笑言沒有，指場地位置比較偏僻，「無理由要身邊人受苦。」又說只要時間分配好，不擔心工作太忙而無時間陪太太。

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