梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生

已故粵劇名伶「波叔」梁醒波的兒子梁乃業醫生被傳於上月離世。今日（2日）網傳香港八和會館上月發出的訃告，文中證實了梁乃業醫生的死訊，並代表粵劇界同仁致以深切哀悼。

梁醒波兒子梁乃業離世

八和會館的公告由主席龍貫天代表第四十屆理事會發出，內容提及梁乃業醫生於2026年3月18日離世，全體同仁深感哀痛、沉痛悼念，並讚揚梁乃業醫生一生仁心仁術，德望昭彰。公告指出，梁乃業醫生除了在醫務專業上造福社群外，亦熱心支持粵劇事業，多年來不遺餘力擔任八和會館的醫務顧問。自2013年第35屆理事會起，他為會館及香港粵劇界作出良多貢獻，功績卓著。

公告形容：「梁醫生的離世，不僅是本會的重大損失，更是香港粵劇界的深切痛楚。」八和會館向梁醫生的家屬致以最深切的慰問，並表示其精神與貢獻將永存於八和會館及粵劇同業心中。噩耗傳出後，不少網民在facebook留言悼念：「望梁醫生安息」，並感謝他為粵劇界的付出。其中有留言感嘆：「相信梁醫生是波叔最大的成就」。

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梁乃業是梁醒波長子

梁乃業醫生是著名粵劇丑生梁醒波的長子。梁醒波育有三子四女，梁乃業醫生的三位姊妹，包括「順嫂」梁葆貞、梁葆文（藝名文蘭）及梁寶珠，均繼承了父親的衣缽，入行成為藝人。梁乃業醫生雖然沒有像父親和姊妹一樣投身演藝界，但在醫學領域成就斐然，並一直心繫父親畢生奉獻的粵劇藝術，長期為業界提供醫療支援，備受敬重。

梁乃業出身演藝世家選擇懸壺濟世

梁乃業雖然選擇了從醫，但自小在虎度門前看戲、聽鑼鼓聲長大，早已醉心粵劇。他曾透露，知道父親不希望子承父業，因為吃「舞台飯」很辛苦，所以他只能偷偷在房間裡練習《六國大封相》、唱《紫釵記》，以滿足自己的戲癮。最終他於喇沙書院畢業後，遠赴英國攻讀醫科，回港後懸壺濟世。

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梁乃業憶述梁醒波是嚴父

在梁乃業醫生曾受透指，父親梁醒波是個嚴父，但嚴肅的背後，卻是一位極其孝順的兒子。梁醫生曾受訪時憶述：「祖母愛喝白蘭地，波叔一箱一箱抬回家陪她喝，每天早晚睡醒和唱戲回來第一件事就是探望問候嫲嫲。」在祖母離世時，梁醒波更是傷心得幾天幾夜食不下嚥，侍母至孝之情，由此可見。