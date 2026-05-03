Stanley肉搏200磅巨漢 險被壓斷肋骨 為《寒戰1994》操肌一年 發燒都頂硬上｜名人雜誌

人氣男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）參演電影《寒戰1994》，飾演臥底警員陳志坤，片中有不少肉搏戲，Stanley坦言最難忘是赤膊上陣與外籍彪形大漢對決的震撼戲份，他分享事前為這場戲健身加操、進行拳擊訓練的過程，並透露拍攝期間發燒不適仍憑意志堅持完成，更憶述幾乎遭對手壓斷肋骨的驚險時刻！撰文：莫匡堯

Stanley要保持一身肌肉及「密碼鎖」級數的8塊腹肌，絕不容易。

香港賣座華語警匪電影《寒戰》系列睽違10年終於回歸，導演梁樂民萃取原系列的伏線、編寫成為今次前傳《寒戰1994》，故事更跨時空於90年代及2017年同步推展，不僅邀得原班人馬周潤發、梁家輝及郭富城三大影帝載譽歸來，更加入古天樂、吳彥祖、劉俊謙、王丹妮、廖子妤、吳慷仁及謝君豪等金像實力班底，打造港產片史無前例影帝后級華麗陣容。《寒戰1994》劇情跨越超過二十年時空，重返回歸前夕風雨飄搖的世紀時刻，位處權鬥陰謀風眼的李文彬、蔡元祺等角色均由年輕版演員飾演，當然亦不少得李文彬麾下一眾警隊精英，邱士縉（Stanley）飾演的臥底警員陳志坤便是其中一員，還原當年《寒戰2》由林偉飾演的角色背景經歷。

點到即止仍全身痛



Stanley早前接受本報獨家專訪，詳述拍攝期間的難忘過程，談及其中的重要一幕，自己要赤膊上陣與外籍彪形大漢對決，場面震撼，他透露事前為戲份健身加操、並進行拳擊訓練，又自爆拍攝期間發燒不適，憑意志堅持完成工作，更幾乎遭對手壓斷肋骨！劇情中，Stanley飾演的臥底警員，受有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬（劉俊謙飾）委派潛伏至社團「老丸」之中，並晉升成為幫派金牌打手，陳志坤出場一刻正參戰地下拳賽，在數十人圍觀叫囂下，與體形粗壯的外籍巨漢搏鬥。



Stanley甫一登場便赤膊上陣、揮灑血汗纏身肉搏，施展拳腳攻防與摔跤鎖技，激烈程度史無前例，他坦言享受全程拍攝：「我覺得過程非常好玩，首次參與激烈武打戲份，武術指導博師傅（梁博恩）由訓練開始便告訴我、雙方每一招力量均會點到即止，請我不用太擔心，但外國對手實在太健碩，每一拳都勁度十足，所以我拍攝完畢渾身都感受劇烈痛楚！」面對體形差距甚大的對手，Stanley坦言雙方全神貫注下忘情發揮，幾乎釀成意外受傷：「其中一招過肩摔撻，對手200磅身軀壓制着我，有一刻以為肋骨被撞斷！」即使現場磚地上鋪軟墊卸力，仍令他幾乎受傷。

「盡力呈現是專業態度」



武打戲份拳拳到肉極具真實感之餘，亦有賴逼真場景襯托說服觀眾，Stanley憶述拍攝環境惡劣，受皮肉之苦外更不支病倒：「取景地位處一個荒廢街市，環境較骯髒雜亂，還記得完成戲份後，我發覺背脊滿布刮破傷痕，過度消耗體力下亦讓我中途發燒。」然而Stanley憑驚人意志完成拍攝，他認為傾力演出是演員應有的專業態度：「我覺得所有戲份都應該盡力呈現，若處處有所保留，效果會大打折扣，始終我拍攝動作戲經驗較少，但希望成果能讓觀眾滿意！」



短短數十秒的地下拳賽戲份，Stanley動作拳招嫻熟流暢，完美演繹出金牌打手應有的身手，顯然為角色落足苦功，然而他亦指電影僅收錄最精彩的成果：「計劃永遠趕不上變化，拍攝前我為接近兩分鐘橋段進行訓練，到目前僅應用到三分一，好多部分即場因應空間、機位及戲文作出改動。但好多動作元素，基礎訓練下的重拳、刺拳與鈎拳均大派用場，套路上則有所調節。」不過他預期整體效果尚算理想，望觀眾滿意成品。

「大表波」遠不止肌肉



Stanley過去不乏赤膊上鏡的機會，然而特意為《寒戰1994》打造的鐵血爆肌，絕對更勝演唱會及昔日《I SWIM》等劇作，尤其橫練結實的胸肌與「密碼鎖」級數的8塊腹肌！他謙虛地笑指：「幸運地拍攝期間正值巴黎時裝周活動，所以無需太多時間便能夠打造理想肌肉線條與體形。」但一向注重體形管理的Stanley，仍為角色刻苦鍛練保持最佳狀態：「其實維持足足一整年！」更要在拍攝前如拳擊選手一樣收乾體內水分，以呈現最完美肌肉線條：「過程毫不簡單，拍攝整個場口需要耗用大量體力，卻又不能任意補充水分，擔心肌肉線條在畫面效果中未如理想。」



《寒戰1994》成為Stanley動作電影生涯重大里程碑，他向觀眾證明「大表波」遠非一副肌理分明的軀殼、更非流於表面，在拍戲實戰中不論應付高強度動作武打設計、體能、演技實力與氣勢，都已嶄露新一代動作影星的雛形。總結拍攝經驗，Stanley對往後挑戰體型塑造及形象轉變的角色仍充滿期待：「當然希望每部作品都為我帶來不同層面的突破，不論體形變肥變瘦，只要角色需要我便會毫無保留盡力去做！」