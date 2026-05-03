劉倩怡鄭子誠甘為愛犬勞心勞力 設基金做節目力保動物權益｜名人雜誌

劉倩怡與丈夫鄭子誠把家中 4 頭小狗當作是自己的子女般看待，鄭子誠更毫不介意將自己收入的一半花在 4 個寵兒身上；劉倩怡則身體力行，透過大氣電波務求提升大家對動物福祉的認識。撰文：鍾舜英 攝影：譚志光

出生率持續下滑

香港這個繁華之都，生活成本高昂，令不少打工仔負擔沉重，也導致兒童出生率持續下滑。許多原本考慮生育的夫婦，最終選擇改為飼養寵物作伴，形成養寵物的風氣越來越普及。在這樣的背景下，劉倩怡於香港電台第二台主持全新節目《有尾相伴》，除了邀請圈中好友如郭晉安、黃智賢等擔任嘉賓外，更請來城大動物醫療中心的全科及專科獸醫、訓犬專家及寵物護理員等專業人士，希望透過大氣電波提升公眾對動物福祉的認識。劉倩怡最期望節目能傳達「愛護動物」的重要訊息，並積極推廣領養文化，讓更多動物找到溫暖的家。

劉倩怡不但熱愛家中愛犬，亦關注動物權益，她愛動物之心亦感染了丈夫鄭子誠。

劉倩怡和鄭子誠深慶家有4寶，為養牠們甘願辛苦多接工作賺錢。

藝人宣傳領養浪浪

最近，劉倩怡成功向政府申請成立《人狗情深慈善基金》，希望透過基金提倡「狗狗是人類的好伴侶」這理念，並鼓勵有意購買寵物的人士改為領養，既可節省金錢，也能幫助被遺棄的貓狗重新獲得關愛與照料。她強調：「繁殖場對狗很差，把牠們當作生仔機器；加上不少人棄養，街上也有很多流浪狗。成立基金最基本的第一步，是希望提高大家接納和喜愛狗及動物的想法。」為此，她早前邀請鄭子誠到一些狗場，與等待領養的狗狗合照，日後亦會邀請更多藝人參與這項活動。鄭子誠解釋：「如果只是單純影相，狗狗只會躺在地上動也不動；但有藝人在場與狗狗互動合照，便會產生一種化學作用，相中的狗狗顯得活潑很多，出來的效果更好，這樣更能有效激起人們領養的衝動。」

劉倩怡主持電台節目《有尾相伴》，更請來郭晉安、黃智賢等嘉賓齊來推廣動物權益。

劉倩怡難忘痛失龍鳳胎狗狗

劉倩怡養狗多年，最難忘多年前飼養的一對龍鳳胎北京狗。當時哥哥「仔仔」在 12 歲時病倒，需要進入 ICU ，劉倩怡已有心理準備，後來牠幸運地出院，但不久後便離世。妹妹「囡囡」一直身體健康，卻在哥哥離開幾天後突然倒下，送往急診後在寵物醫院住了幾天也離開了。她感慨地說：「人家說鴛鴦命，牠們兄妹似乎很有靈性，一隻走了，另一隻也要跟着走。有些人因此傷心便不再養狗，雖然我很傷心，但這份傷心反而讓我無處宣洩的愛繼續流向狗狗，驅使我繼續養狗去付出這份愛。」

劉倩怡目前家中養了4隻狗狗，年紀最輕的是領養回來的唐狗「心心」。

劉倩怡則身體力行，透過大氣電波務求提升大家對動物福祉的認識。

鄭子誠堅定醫好病弱愛犬

鄭子誠則憶起身旁的「小初」的童年往事。 15 年前，從寵物店將牠買回來時，「小初」已經生病，醫生說牠得了「狗瘟」，建議放棄。鄭子誠坦言：「當時我跟太太說，趁現在還未與狗狗建立感情，退回寵物店吧。但太太眼神堅定地跟我說：『不可以，要醫好牠！』。」之後再去另一間醫院，醫生同樣說：『會死的，退回寵物店吧！』。」但劉倩怡依然堅持。如今「小初」已經活了 15 年。鄭子誠開心地說：「太太堅持是對的，否則一條生命便會失去。我至今仍歷歷在目，當年『小初』病懨懨的樣子，以及太太一定要醫好牠的堅定眼神，結果真的醫好了，現在每次望見『小初』，我也懷着感恩的心。」

鄭子誠夫婦是公認愛狗之人。

鄭子誠一手推着車上的「多多」和「小初」，一手拖着「歡歡」，卻不覺勞累。

為家中寶貝千金散盡

養寵物的日常開支實在不少，劉倩怡與鄭子誠夫婦養了 4 隻愛犬，花費在寵物身上的金額也相當可觀。鄭子誠明確表示，願意將賺回來的錢一半都花在狗狗身上，特別是現在狗狗年紀大了。之前小狗「多多」椎間盤突出，醫療費花了 10 多萬。另外，老狗經常出現腎臟問題，需要頻繁驗血，而狗驗血非常昂貴，每次要 2,000 元， 4 隻狗便要花 8,000 元，加上藥物及健康補充品的費用，開支真的很大。劉倩怡笑說，自己盡量節省開銷，把錢留給狗狗，不會買太多衣服和名牌。鄭子誠笑言：「我不講價，接多些工作吧！其實每次收到帳單，我也很吃驚。」劉倩怡補充指每次帶狗狗看醫生，動輒也要支付 4 位數字的費用。過往香港一直不流行寵物保險，她笑說：「現在已為最年幼那隻狗狗買了保險，但我也希望這次是白供，哈哈！」

小時候的「心心」十分可愛，難怪甚得鄭子誠夫婦的寵愛。

可愛的「多多」除深得鄭子誠夫婦寵愛，亦頗得網友歡心。

「小初」從小就身體較弱，劉倩怡和鄭子誠一直最擔心其健康。

活潑的「歡歡」最愛玩掟波和執波遊戲。

老了也會繼續養

問到會否重返幕前以賺取更多金錢來照顧狗狗？劉倩怡表示目前沒有這個打算，會專心做好自己最愛的電台主持工作，並大讚丈夫厲害， 20 多年來風雨不改，星期一至五都在電台開咪。隨着鄭子誠、劉倩怡年紀漸長，日後未必會再養這麼多狗，但二人堅定地表示，一定會繼續養狗。鄭子誠說：「年紀大了，也不知道自己身體狀況如何，拖狗出街也會吃力，所以再養狗這件事，我會三思而後行。」這句話流露出對寵動的深厚感情，也展現了他對寵物負責任的態度，加上他與太太對寵物實際的行動，實在讓人感到滿滿的愛。

劉倩怡2年前痛失愛犬「妹妹」，令她決定成立《人狗情深慈善基金》。