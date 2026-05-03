草蜢演唱會2026丨張學友「出術」遮皺紋：草蜢好似食咗防腐劑 蘇志威紅館倒數「登六」 尾場出盡200％力

「THREE IN LOVE 草蜢演唱會2026」昨晚紅館舉行第六場演出，「歌神」張學友任表演嘉賓。寰亞傳媒集團老闆林建岳的女兒林恬兒、寰亞傳媒集團行政總裁林孝賢、陳奕迅與太太徐濠縈、鄺美雲、馮允謙、黃淑蔓、車婉婉和劉浩龍等捧場。

草蜢視學友為長輩

學友出場與草蜢合唱《暫停，開始過》，觀眾揮動手燈大合唱。阿智表示學友擔任草蜢25周年演唱會表演嘉賓，40周年再做嘉賓別具意義。他說：「自從我哋師傅（梅艷芳）走咗，我哋視學友為長輩，有咩都會去問佢。」學友笑言：「我本來唔戴眼鏡上台嘅，草蜢好似食咗防腐劑，出場前台下啲人叫我最好戴返副眼鏡，遮吓啲皺紋、眼袋，睇起上嚟夾啲！」全場笑聲。

學友指林珊珊是最正的嘉賓

阿智指學友一直有個「迷思」，到底與草蜢誰是前輩？他說：「學友成日話我哋出道先，我反對，因為我哋參加完新秀之後，我參加19區歌唱比賽唱學友嘅《造夢者》。」他與學友即興合唱幾句。蘇志威稱草蜢參加1985年新秀歌唱大賽，同年跟梅姐踏上紅館表演，學友自爆1983年參加新秀但無入圍，翌年參加歌唱比賽並於1985年出唱片，所以「迷思 」解開，四捨五入，學友是草蜢的「前輩」。提起「前輩」，學友大讚林珊珊，說：「講起林珊珊，佢真係好勁！上網睇到佢唱《再見Puppy Love》，我突然變得後生咗，好耐冇試過回春嘅感覺，佢係我覺得最正嘅嘉賓。」蔡一傑說：「你都好正，每次見到你都好似見到家人！」學友認真地讚傑仔：「你好勁！」全場掌聲。學友說：「草蜢無論大騷細騷、有騷冇騷，都一齊40年！我自己一個人唱40年唔使理人，好易，但你哋三個一齊40年真係好難，唔係講笑，衷心佩服！」

傑仔點唱學友《你是我今生唯一傳奇》

阿智表示有禮物送給學友，他笑說：「我等咗好耐，上網睇到嘉賓有禮物！」是一支寫了「學友兄，你是我們唯一傳奇。智、威、傑上」錦旗，學友笑言不可以掛在睡房，阿智說：「你掛住一個人就得啦！」學友說：「要入紙申請㗎！」全場爆笑。傑仔特別點唱學友的《你是我今生唯一傳奇》合唱，阿智得戚對觀眾說：「你哋買飛睇學友要第一行，我哋可以咁貼，係咪好妒忌呢？」

蘇志威正式「登六」

此外，昨晚草蜢完騷後，阿智、傑仔、經理人林珊珊和演唱會監製家萍等團隊，在紅館後台為5月3日生日，正式「登六」的蘇志威倒數慶祝生日，踏入零時零分大合唱生日歌，非常熱鬧。太太劉小慧與兩個囡囡Yumi和Ina上前擁抱，蘇志威揚言：「聽日尾場，我會落足200%力表演，慶祝我60大壽！」