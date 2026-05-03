《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢

TVB大熱劇集《正義女神》近日迎來大結局，雖然主角佘詩曼與陳煒的演出備受讚賞，但劇中一位配角的風頭卻絕不遜色，甚至引發網上熱話！這位就是反串飾演少年犯「高成彬」的新人演員劉倬昕。

高成彬狂撞樣TVB男星？

劇集播畢後，不少網民對「高成彬」念念不忘。日前，有網民於社交平台Threads上發揮創意，精心製作了一張「高成彬撞樣系列」對比圖，引發瘋傳。圖中指出，高成彬竟然與多位TVB藝人甚至香港運動員「撞樣」，當中包括張穎康、視帝張振朗、魏駿傑，以及香港羽毛球代表李卓耀。

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高成彬和Philip仔好似樣

但在眾多「人選」中，最受網民熱議及認同的，莫過於曾在《愛回家之開心速遞》中飾演「Philip仔」的童星梁禹勤，網民紛紛表示兩人樣貌極度相似，大讚發帖者選圖維妙維肖，神態、輪廓如出一轍。

網民掛住Philip仔

這張對比圖成功勾起了大量《愛回家》粉絲的回憶，留言區瞬間變成「Philip仔懷念區」，紛紛表示：「Philip仔同高成彬真係好似樣！」、「樓主好勁，張圖揀得好好」、「好掛住Philip仔啊，幾時先返嚟？」

Philip仔兩年前告別《愛回家》

相信《愛回家》的忠實觀眾對Philip仔（宋飛立）絕不陌生。作為送水輝（許家傑 飾）和大小姐（林淑敏 飾）的兒子，Philip仔一直是劇中備受寵愛的角色，但梁禹勤在兩年前因為要應付升中考試，決定暫別劇組，專注學業。劇組當時亦特別安排了第1597集「青春的黑洞」作為Philip仔的告別作。劇情講述他踏入青春期，變得不愛說話，終日留守在房中，令父母擔心不已。該集播出後，梁禹勤的媽媽亦在社交媒體發文，感謝「爸爸媽媽」六年來的照顧，正式宣布「入黑洞」，向劇組及觀眾道別。而許家傑在IG都有留言：「一家三口，永遠愛護你，就算你由BB仔到而家已經型仔過我，我都當你係我嘅Philip BB #loveyouasalways #愛回家之開心速遞 #招牌冷面笑匠」。

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