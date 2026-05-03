高海寧將入劇組非拍《許詩晴外傳》 遺傳媽咪外在美認不夠溫柔

高海寧、伍富橋到元朗參與「仁濟匹克球慈善工商盃賽」，活動由孔德賢擔任司儀，高海寧一身全白運動裝大顯身手，她笑言受工作安排影響，只有兩天時間練波，請了教練練足4小時才敢上場，獲傳授不少秘訣，自覺好玩，已報名加入球會。

高海寧狂讚靚媽

高海寧身形䠷，笑稱都想玩網球，現階段先學會初階的匹克球，平日運動都是健身、滑雪為主，她形容匹克球任何年齡層都適合，也想帶父母一起做運動，「媽咪只會去游水，可以再多一點運動量。」高海寧近日貼出1994年與媽咪的舊照宣傳電影《寒戰1994》，網民大讚母女似樣好靚，高海寧開心表示︰「藉機會表揚一下我的靚媽咪，見到網民P圖，把媽咪換臉到我身上！好靚，餅印一樣。我媽咪的確好靚，又多了一點溫柔。（兜個圈讚自己？）哈哈！我和媽咪太似，我就比較活潑點。」

高海寧濕疹復發要唞唞

談到工作近況，高海寧表示正讀劇本，預計月後拍劇，惟不是早前宣布開拍的《許詩晴外傳》。談到《正義女神》大熱，加推由陳煒擔正的《模範律師團》，她形容是好事，據她所知也會先拍《模》，並非按宣布次序開拍。問因為忙碌而引發的濕疹問題有無改善？高海寧指偶爾有影響，醫生指或是壓力所致，會趁這段時間好好休養，認為打波也是減壓方法。