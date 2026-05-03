Zendaya杯葛亞馬遜老闆貝索斯缺席Met Gala 傳BLACKPINK及BTS受邀出席晚宴

有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala慈善晚宴將於當地時間5月4日在紐約舉行，但有傳由於亞馬遜老闆貝索斯（Jeff Bezos）及其太太桑切斯（Lauren Sanchez）以主要贊助商身份擔任今年活動的名譽主席，引發不少左派紅星杯葛Met Gala，有指當中包括Zendaya和梅麗史翠普（Meryl Streep）。

特朗普、貝索斯再成焦點

據《The Hollywood Reporter》報道，反寡頭/反科技激進組織「Everyone Hates Elon」（人人都憎馬斯克）在過去一個月發起杯葛行動，在紐約街頭張貼「抵制貝索斯Met Gala」標語。以往貝索斯是特朗普（Donald Trump）死對頭，但當特朗普前年再度當選美國總統，貝索斯為求生意利益，不惜轉軚討好，故此引發左派不滿。

娛樂事業政治化

有指今次不少左派紅星都會響應杯葛行動，日前《Elle》就報道新一代紅毯女王Zendaya將缺席Met Gala，報道中指Zendaya因早前忙於宣傳新片《戲劇性婚禮》和《毒癮女孩》第3季，目前需要休息一段時間，故決定缺席今屆慈善晚宴。過去Zendaya一直是Met Gala常客，幾忙都會出席，今次卻以休息為由推辭邀請，加上她有傳因政治立場與《毒》劇拍檔、「右派甜心」Sydney Sweeney鬧不和，故令人懷疑她亦加入了杯葛行動。

梅麗史翠普拒絕邀請

而梅姨與Met Gala主人家──《Vogue》全球編輯總監Anna Wintour有着深厚友誼，有指今年Anna曾邀請梅姨擔任晚宴的聯合主席，但因為貝索斯夫婦加入，以致梅姨拒絕邀請。至於與她合演《穿Prada的惡魔2》的安妮夏菲維（Anne Hathaway）和艾美莉賓特（Emily Blunt）都會出席晚宴，但報道指原本會陪太太出席的艾美莉老公John Krasinski亦決定加入杯葛。

Lisa@BLACKPINK成員Lisa、妮歌潔曼加入

雖然有部分明星玩杯葛，但今屆有Beyonce、妮歌潔曼（Nicole Kidman）和網球巨星「大威」（Venus Williams）擔任聯合主席，已經「夠照」。加上日前大會宣布BLACKPINK成員Lisa將聯同Sabrina Carpenter、Doja Cat、Sam Smith、Angela Bassett等紅星加入今屆晚宴的主辦委員會，可見K-Pop明星已益發受重視，有傳BLACKPINK全員和正在北美巡演的BTS（防彈少年團）都已獲邀出席晚宴。