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譚耀文再包場10次望邱禮濤回本 佘詩曼一個舉動撐場險惹誤會

影視圈
更新時間：12:14 2026-05-03 HKT
發佈時間：12:14 2026-05-03 HKT

譚耀文為電影《我們不是什麼》謝票後接受訪問，表示早前因為檔期問題，錯失與導演邱禮濤、江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）分別到意大利、新加坡出席影展的機會，感到可惜。

《我們不是什麼》遇大製作上畫場次大減

譚耀文希望《我們不是什麼》再去其他地方參展：「最緊要部戲去到全世界，觀眾口碑好。」面對場次被大幅削減，譚耀文指，或與撞正不少大製作上畫有關：「希望《我們不是什麼》票房升高啲，最緊要想導演歸本。」並指是次拍攝，與邱禮濤合作，成為他的粉絲；並稱事隔多年再合作，雖然拍攝過程太急趕，未能深入傾談，惟經過多次宣傳訪問後，發覺許能向導演學習的地方頗多。提到包場請圈中好友入場，譚耀文笑指已觀映兩次，打算再看十次，不少行家亦有支持，包括在《正義女神》合作的佘詩曼：「阿佘讚大家演得好睇！仲偷影戲院一張相畀我，佢好守規矩只影一格shot。」

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