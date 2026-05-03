曾江遺孀焦姣83歲生日近照罕曝光 60年代紅極一時為元祖級武俠片女星 兩度經歷喪夫之痛

曾江的遺孀焦姣，近日被好友夏妙然在facebook公開近照，夏妙然為焦姣慶祝83歲生日，引來不少網民的祝福。從照片中可見，焦姣精神矍鑠，氣色紅潤，臉上掛著從容溫暖的笑容。無論是與朋友們在餐廳聚會，還是對著生日蛋糕許願，她都顯得心情極佳，展現出積極樂觀的生活態度，讓關心她的影迷們都放下心來。

焦姣首任丈夫因車禍離世

焦姣原名焦莉娜，出生於重慶，不僅是60年代邵氏兄弟電影公司的著名影星，亦是台灣資深配音員。1961年，她考入中影演員訓練班，後因在《獨臂刀》紅遍亞洲，奠定第一代武俠片女星的地位。她的感情路途並非一帆風順，第一任丈夫為男星黃宗迅，二人育有一子，但黃宗迅不幸於1976年因車禍離世。她與曾江早就認識，但兩人的愛情緣分始於一次特別的經歷；當時曾江為趕赴片場，用電單車載著焦姣，沒想到這讓她觸景傷情，想起亡夫而在路上嚎啕大哭。正是這次情感的流露，讓兩人開始頻繁來往，互相關懷，最終擦出愛火。

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曾江與焦姣曾被譽為「最美黃昏戀」

1994年，60歲的曾江與51歲的焦姣在新加坡註冊結婚，這段感情被譽為「最美黃昏戀」。曾江曾深情地說：「焦姣是天使，是上天送給我的禮物。」兩人婚後經常結伴環遊世界，分享無數恩愛合照，相守28載。然而，2022年4月，曾江在檢疫酒店猝逝，焦姣因隔離規定無法親見丈夫最後一面，承受巨大打擊。曾江生前曾言不怕死亡，最擔心的卻是妻子：「我最怕是生病生很久，她很慘，我也很慘……如果病了十年八年，她怎麼辦？」這番話語如今聽來更令人心疼。在摯友的陪伴與信仰的支持下，焦姣堅強地走出陰霾。如今網民看到她與朋友相聚，健康開心地迎接生日，大家都為她感到欣慰，並祝願她健康、平安。

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