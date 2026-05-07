良陳美錦｜劇情懶人包、5大看點 任敏「重生」與此沙改寫命運

良陳美錦｜由任敏與此沙領銜主演的古裝愛情劇《良陳美錦》於5月3日在芒果TV啟播。劇集講述顧家嫡長女顧錦朝（任敏 飾）在重生後，憑藉智慧與心計對抗繼母與庶妹，最終與內閣權臣陳彥允（此沙 飾）攜手共創太平盛世的故事，全劇共36集。下文為您精心整理了《良陳美錦》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

人物關係圖

分集劇情

必看亮點

顧家嫡長女顧錦朝（任敏 飾）因前世錯信他人而家破人亡。重生後，她變得步步為營，不僅要智鬥繼母與庶妹以守護家族，最終更與內閣權臣陳彥允（此沙 飾）從相互試探發展至雙向奔赴，二人攜手推行利民政策，共同成就一番太平盛世。

《良陳美錦》已開播！

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《良陳美錦》追劇日曆公開！

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在《良陳美錦》中，由任敏、此沙、董思成及黃羿等演員共同演繹這個關於重生與權謀的複雜故事。

任敏 飾 顧錦朝

顧錦朝在前世恣意妄為，對陳彥允之子陳玄青一見鍾情並展開癡戀，卻慘遭其厭棄並最終悲慘死去。重生回到荳蔻年華後，她變得通透成熟，將守護母親與弟弟、避免重蹈前世覆轍作為首要目標。

任敏飾演顧錦朝。

此沙 飾 陳彥允

陳彥允是一位儒雅而深沉的內閣權臣。他與重生後的顧錦朝在陰差陽錯之間再度成為夫妻，並逐漸欣賞其勇敢、聰慧與內心的善良細膩。

此沙飾演陳彥允。

董思成 飾 葉限

葉限（董思成 飾）是長興侯的嫡子，身為世子爺，他個性自我、隨心而活，為人高冷古怪，並對顧錦朝心生愛慕。

董思成飾演葉限。

黃羿 飾 顧瀾

顧瀾（黃羿 飾）是顧錦朝那位心機深沉的庶妹，在劇中是關鍵的對立角色。

黃羿飾演顧瀾。

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《良陳美錦》人物關係圖公開！

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在《良陳美錦》的開首，劇情已充滿張力。顧錦朝因出生時被指會阻礙父親顧德昭的官途，剛滿月便被送往外祖母紀氏撫養，父親甚至不願出席其及笄禮。心懷怨恨的她，一把火燒毀了他人所贈之禮，並對三爺陳彥允一見鍾情。

與此同時，陳彥允因推行新稅政策而遭同僚針對。顧錦朝意外撞見他清理敵人，受驚落水，雖被他所救，他卻對外聲稱是其侄子陳玄青所為，令顧錦朝心生懷疑。

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1. 實力派演員任敏、此沙擔正

《良陳美錦》由新生代實力派小花任敏及演員此沙領銜主演。任敏在近期熱播劇《黑夜告白》中飾演警察何曉荷備受好評，展現其多元且不受局限的演技。而此沙曾參演多部大製作電影，如與第44屆金像影帝梁家輝合作的《捕風追影》及《鏢人：風起大漠》，其表現深獲前輩讚譽。

任敏與此沙要樣有樣，要實力有實力。

2. 「重生」題材緊貼大眾口味

劇集以女主角的「前世今生」為主軸，這種「重生」劇情是現今的熱門題材，極易引起觀眾共鳴與關注度。此外，《良陳美錦》改編自沉香灰燼的同名小說，本身已累積一定的粉絲基礎。

《良陳美景》講述二人共同進退。

3. 香港著名導演陳偉雄聯合執導

《良陳美錦》的幕後班底同樣強大，由金雄豪與香港著名導演陳偉雄聯手執導。陳偉雄曾執導過逾百部院線電影，其代表作包括《無間道》、《黑社會》及《狂飆》，其鏡頭美學無疑為劇集提供了信心保證。

《良陳美錦》台前幕後均星光熠熠。

4. 劇本改編合理增強觀賞性

著名作家右耳擔任本劇編劇。她保留了「女主角重生改寫命運」的故事主線，同時弱化了原著部分衝突，並強化了顧錦朝在婚戀觀上的覺醒，以及婚後輔佐陳彥允成就事業的成長線，使劇集更具觀賞性。

《良陳美錦》合理改編劇情。

5. 國寶級歌手周深獻唱主題曲

《良陳美錦》的音樂陣容亦不容忽視，劇集共有6首OST。主題曲《星晝》由「國寶級歌手」周深獻唱，「顧錦朝情感曲」《歲歲朝朝》則由希林娜依·高演繹，而新生代男歌手井朧亦演唱了插曲《困》。

《良陳美錦》OST公開！

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