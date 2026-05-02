魔音女團丨陳奐仁承認爆「心機女」係幫忙宣傳谷人氣 指參賽者純品到傻 最唔錫係莊子璇：佢最識照顧自己

陳奐仁早前在社交網爆《魔音女團》中「心機女」耍手段搏出位，改舞步之餘更缺席排練，今日（2日）他與15位參賽者出席宣傳活動時，被問到誰是他口中的「心機女」，陳奐仁坦言有好多女仔也是這樣，會補妝100次和借尿遁，以及匿埋練習，但相信她們也是因為緊張才會這樣，相信她們沒有心的，又謂這些參賽者純品到傻，至於為何標註人名？他解釋說：「有啲我覺得應該tag吓佢哋等多啲人認知佢哋，我覺得佢哋好勤力，我tag一tag食住個話題，佢哋又會多啲知名度。」他指現在是煲人氣的時候，又坦言出帖是幫忙宣傳谷人氣。

陳奐仁最擔心邢慧敏、鄧凱文

至於眾多女參賽者中，問到陳奐仁最錫是誰，他表示全部都錫，但直認最不錫的就是莊子璇，因她最識照顧自己，有自己一套，當別人教導她的時候，若她用得著就會馬上用，也會知道什麼自己不想用，至於是否認為她不聽教導，陳奐仁說：「我唔會咁諗，我嗰套唔係必勝，只係必得！佢有自己方法就用自己方法，佢上台唔太差又唔會害到自己，OK 㗎，所以最唔使擔心就係佢！」而他指最擔心的是邢慧敏及鄧凱文，他指邢慧敏是藝術家，唱一首歌五次，可以每次都唱成不同歌，是「至尊魔音」。而他亦提到有參賽者有港姐包袱，也有人沒自信，有人亦試過崩潰爆喊，要輔導，故她們搞到自己心理亦不平衡。