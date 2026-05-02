魔音女團丨俞可程不介意被估係「心機女」嫌疑人：當幫節目宣傳 孖王汛文、鄧凱文齊獲獎

TVB選秀節目《魔音女團》「班主任」陳奐仁早前在社交網突爆有「心機女」耍手段搏出位，私自改舞步之餘更缺席排練。今日（2日），陳奐仁與15位參賽者一起到將軍澳出席活動，陳熙蕊因不在港缺席。會上除了播出俞可程、李尹嫣、倪嘉雯及王汛文等的趣怪表情樣外，亦頒發三個獎項，俞可程獲「最佳放空獎」、王汛文獲「最佳喊包獎」及鄧凱文獲「最佳調皮獎」，亦播出三人的得奬片段，助教冼靖峰亦搞笑指自己教到甩頭髮。

俞可程表示沒缺席排舞

俞可程與王汛文及鄧凱文一起受訪，王汛文攞咗已當贏，鄧凱文指入TVB第一個奬，至於得到「放空」奬的俞可程笑言不知為何經常被人覺得是「發吽哣」：「其實我係諗緊嘢，我覺得係佢哋誤會咗我。不過都有人話我平時唔係聽緊人講嘢，其實我聽到，（即呢個係天然呆樣？）係呀！可以咁講！」她又坦言節目開始初期跳舞真係跟不上，只能靠望，不過在想第一個step時導師已教到第十位step，自己跳不到時就會氣餒，可能就是這時候露出這個樣子，笑問即將參加《女神配對計劃2》的她被男仔追時，是否也會露出呆樣？她即笑說：「唔知有冇人鍾意我天然呆個樣。」對於被指是陳奐仁口中的「心機女」嫌疑人，她指有睇新聞，很驚訝自己是其中一個嫌疑人，她坦言不覺得是講自己，因自己連step都未記得好，亦沒缺席排舞，指可能對方說的是「有心機」練舞練唱歌，問到是否怕因此被誤會？俞可程說：「都唔會，就算揈頭髮嗰啲我覺得都冇乜壞，點都好，跳舞靚就最好。」她又坦言私下有問過陳奐仁此事，對方也有問她是否會介意被估是「心機女」，自己也沒所謂，這可令大家更期待看節目，「心機女」由觀眾去判斷是誰，但這也是好事，當成是幫節目宣傳。

王汛文獲頒「喊包獎」

至於問獲「喊包獎」的王汛文剛才是否也想喊時，她笑言已喊夠，已喊了幾年的淚水，不過她謂很多位都好感觸，情緒也比較多，笑指沒想過會拿着她生眼挑針播放，又謂自己純粹是淚腺發達，更指自己可以做演員，不過叫她示範1秒爆喊，她就喊不出來。