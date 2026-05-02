奧斯卡收緊 AI 演員和劇本入圍 電影須為真人演出及人類撰寫劇本 Emily Blunt言論再度引起廣泛關注

主辦奧斯卡頒獎禮的美國電影藝術與科學學院昨日正式公布針對明年「第99屆奧斯卡頒獎禮」的全新規則，對人工智能（AI）的立場一錘定音：AI不受奧斯卡歡迎。 在演員類別方面，新規則訂明，只有在影片字幕中有署名、且確實由真人經其同意演出的角色，方可獲得提名資格。在編劇方面，劇本必須確實由真人撰寫，而非由AI工具生成或大幅輔助完成，方可獲提名最佳原著或改編劇本。 學院亦表明將保留權利就AI使用情況及人類創作程度作進一步調查。

Emily Blunt形容AI演員「好恐怖」



學院行政總裁Bill Kramer強調，雖然規則收緊，但學院並非全面禁止AI，而是將人類創作置於評審資格的核心，他指學院將每年因應AI發展持續檢視相關規則。 新規則背景下，《穿PRADA的惡魔2》英國女星艾美莉賓特（Emily Blunt）早前的言論再度引起廣泛關注。她在接受《Variety》旗下的podcast訪問期間，獲悉一名名為Tilly Norwood的AI生成女演員於蘇黎世峰會上面世，並已引起多間星探公司的興趣，她當場對此作出強烈反應，直斥：「唔好咁做。」形容AI演員令她感到「好恐怖」，她的言論呼應了業界對AI侵蝕演員飯碗的長期憂慮。

700多名藝人加入反對AI演員「盜竊不是創新」聯署

此外，今次規則更新亦觸及韋基馬（Val Kilmer）的遺作《As Deep as the Grave》問題。韋基馬於2025年離世後，有製作公司以AI補完其未竟演出，惟學院表示將就相關影片是否符合資格作個案審查。美國女星史嘉娜祖安遜（Scarlett Johansson）與金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）等700多名藝人亦加入反對AI演員的「盜竊不是創新」聯署。此外，學院亦重新審視了其長期政策，最佳國際電影原本只准許任何國家或地區的一部電影入選，如今改為一個國家或地區可有多部作品入圍。「第99屆奧斯卡頒獎禮」將於明年3月14日在洛杉磯舉行。