Angelababy師妹潘藝桐宣佈結婚 晒巨型水滴鑽戒閃爆 戶外花海求婚儀式超豪氣

曾經在劇集《家族榮耀》飾演「馬來娣」而為人熟悉的Angelababy師妹潘藝桐（Pearl）日前宣怖結婚，她在小紅書貼上多張男友跪地求婚的相片並說：「從前我以為，珍珠是被捧在手心的光。後來才懂，它是在貝殼裡生長了很久，才等來那個不願放棄、用耐心輕輕打開貝殼的人。 是的，我答應了。 往後餘生，多了一個身份：某人的『未婚妻』 。」

潘藝桐巨型水滴形求婚鑽戒勁搶fo

潘藝桐未有透露未婚夫的背景，不過求婚儀式相當有儀式感，場地在戶外進行，有多個由白色、粉色和紫色花朵組成的大型花藝佈置的花環或拱門， 不過最吸晴的，當然是潘藝桐的無名指戴上巨型水滴形求婚鑽戒，份量十足兼勁搶fo。

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潘藝桐連日來積極籌備求婚儀式

潘藝桐連日來積極籌備求婚儀式，四出試婚紗，希望在婚禮當日最靚一面示人，潘藝桐因有一雙大眼被譽為「貓眼美少女」，中學就讀名校德望學校，13歲隻身遠赴英國求學，最終畢業於倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）商業管理系，稱得是有顏值的學霸才女。潘藝桐生意頭腦極好，早年與拍擋開了間婚禮及活動策劃公司，她曾說：「公司已經上咗軌道，所以我可以將工作重心放喺幕前工作，希望之後可以多方面嘗試接觸唔同角色，我都想嘗試舞台劇同綜藝節目，只要公司覺得適合都會去做。」潘藝桐早年亦曾投資過百萬做美容院生意，獲好友朱千雪和陳凱琳撐場：「好開心有佢哋支持，仲幫我宣傳。」

潘藝桐曾為男友放棄自己理想

潘藝桐曾為男友而放棄自己的理想，經歷過後不會再重蹈覆轍：「嗰陣我都未入行，係2020年嘅新年，想寫一篇反思同顧自己嘅文章，先會寫下呢段感受，估唔到有咁多人關注，當時嘅男朋友唔想我入行，所以我就去咗做戲劇老師，但我發現當自己放棄理想時，都同時失去咗人生嘅目標，就似一條鹹魚，每日起身都無嘢令我好想去做，度日如年，醒覺到唔可以再咁樣落去，我真係好鍾意幕前工作，滿足感相對大得多。」潘藝桐又曾表示以前的感情觀會比較失去自己，很容易被男方操控，但現在不會再做出之前的錯誤選擇，問到擇偶條件，潘藝桐表示喜歡善良和善解人意又聰明的男士，笑言很喜歡對男朋友有崇拜感，如果對方對某件事特別擅長，她就特別覺得心動。

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