許志安拍《新紮師兄1988》為見梁朝偉 忠粉感激偶像開解助走出情緒低谷

無綫音樂節目《J Music》於今晚9點半翡翠台播出新一集，並邀請了許志安作為今集重量級嘉賓，大談新歌《信天翁》創作背後、與主持及多年忠粉互動及大玩遊戲之餘，還分別獻唱了四台冠軍歌《男人最痛》、《我的天我的歌》，以及《一步一生》、《向全世界說愛你》。

許志安見到偶像梁朝偉好難忘

許志安先接受「許志安冷知識」大考驗，包括「許志安第一首三台冠軍歌」、於新秀比賽中演唱《霧之戀》時，所披的是什麼顏色的毛衣、及在無綫拍攝的第一部電視劇。談到拍劇趣事，安仔笑言當年之所以接拍《新紮師兄1988》，其中一個原因竟是因為可見到梁朝偉：「見到自己偶像，所以係好難忘。」

安仔坦言歌迷對他很珍貴

另外安仔在「偶像零距離」環節，還與當了自己32年粉絲的歌迷會會長Ivy進行互動。Ivy笑言當年自己並非追星族，主要是跟同學追Beyond及郭富城時，無意中在節目中見到許志安並「一見鍾情」：「佢好似都幾靚仔喎，就出咗去等喇。」安仔聞言搞笑回應：「原來無意中㗎？我真係唔知喎，第一次聽你咁講，爆料喎。」Ivy還指安仔不時會鼓勵及開解她，相當暖男：「最近我媽媽有病，真係好唔開心，自己放唔低，安仔就同我傾偈、開解我、鼓勵我，我先可以起番身。」安仔亦坦言歌迷對他來說很珍貴和特別：「佢哋又唔係同你有親、都唔係姓許，但佢愛你嘅程度係想像唔到，可以為你付出好多。」除了與安仔互訴心中情及玩遊戲，Ivy還分享了很多安仔的珍藏，當中包括「半絕版簽名」CD：「呢個係我第一隻儲錢買嘅CD，佢呢個簽名好難得係全名，佢𠵱家係簽『安仔』，所以好珍惜。」