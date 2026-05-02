中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮

日本天王中村雅俊與五十嵐淳子被譽為日本演藝圈的模範夫妻檔，不過今日（2日）中村雅俊透過經理人公司證實，結婚49年的愛妻五十嵐淳子已於4月28日因急性疾病與世長辭，享年73歲。由於事出突然，家屬悲痛萬分，告別式也遵循故人遺願，僅由至親低調完成。中村雅俊心碎表示：「遇見妻子是我人生最大的幸運，至今仍無法接受她已經離開的現實。」

中村雅俊與五十嵐淳子一見鍾情

中村雅俊與五十嵐淳子是演藝圈公認的純愛典範，他們於1975年因合作劇集《我們的主張》（俺たちの勲章）相識，中村雅俊曾自述對前來打招呼的五十嵐淳子一見鍾情。二人於1977年閃電結婚，婚後育有一子三女，更曾在2004年獲選為「JAL銀婚旅行最佳夫妻」。然而，這個看似完美的家庭也曾歷經風波。2009年，他們的演員長子中村俊太因持有大麻被捕，重創了中村雅俊「理想父親」的形象。當時五十嵐淳子代子向大眾致歉，並痛心表示想狠狠教訓兒子，字裡行間流露出一位母親的憂心與自責。儘管曾為孩子的過錯心碎，這對夫妻仍攜手走過風雨，感情堅定不移。

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五十嵐淳子從玉女偶像變知性人妻

五十嵐淳子早年以清新的玉女偶像形象出道，並參與過多部經典影視作品。婚後她一度為家庭淡出螢光幕，80年代末她以《老師也瘋狂》等劇復出，其溫柔知性的形象深植人心。除了演藝事業，她與中村雅俊用心經營的家庭也為人稱道，三女兒中村里砂更繼承衣缽，以模特兒身份活躍於時尚圈。

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