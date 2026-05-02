湯令山台北演唱會唱到地震 拒回應與MC身高勝負 獻唱《流沙》致敬陶喆

湯令山昨晚帶着全新世界巡演《Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing》登陸Zepp New Taipei。作為此次巡演的首站，台北不僅見證了湯令山從去年「心傷王子」進化至「心零」的音樂生命力蛻變，全場滿座歌迷更以高分貝尖叫與大合唱，熱情迎接他二度在台北開唱。

湯令山用音樂治療粉絲心靈

演唱會開場，湯令山熱情與台下打招呼，並幽默表示這次台北站要全程以普通話與大家溝通，笑稱：「這是我的挑戰！」展現滿滿誠意。他感性提及距離上次來台北已是兩年前，非常開心能再度回來，也特別向歌迷解釋此次巡演主題的轉變。透露去年底在倫敦、澳門演出時的主題是「心傷王子」，但在將那些情緒唱完後，如今已不再心傷，心境的轉換也催生了這次的「心零王子」，「現在的我，變成了『遇上你之前的我』。」隨即帶來歌曲《遇上你之前的我》，並期許能用音樂治療大家的心靈。現場隨即響起全場大合唱，緊接着2025年底席捲平台的神作《跟悲傷結了帳》，更將氣氛推向高點。

湯令山翻唱陶喆經典金曲《流沙》

湯令山除了演繹多首原創作品，更在歌單中段帶來驚喜。他選擇翻唱華語樂壇「R&B教父」陶喆的經典金曲《流沙》，將原版情感注入當代R&B靈魂，正如湯令山曾表示：「翻唱不僅是致敬，更是在別人的故事裡找到自己的聲音。」至於去年湯令山在演唱會上首唱單曲《玻璃》後，隨即引爆網路熱議。寵粉出名的湯令山不負眾望，於昨晚演出中獻唱《玻璃》，音樂響起，令期待已久的樂迷隨即歡呼尖叫。演唱會上當然也少不了與歌迷的互動，在互動環節中，由結他手Teddy向湯令山發問，怎料無論Teddy問什麼，湯令山都以「no comment」作答。Teddy無奈表示這是最後一題，請湯令山回答自己的身高，湯令山笑說：「不回答！」有歌迷大膽問：「MC跟你，誰高？」湯令山僅以手勢表示不回答，盡顯搞笑本色，笑聲不斷。

湯令山演唱時發生地震

除了音樂上的交流，昨晚演出更發生了一段驚險卻溫馨的小插曲。在演唱《honest》中，現場卻突然發生地震，湯令山立即暫停演出，面對突如其來的狀況，來自香港的他一時不知該作何反應，結他手Teddy有些不知所措地笑問：「我們唱到地震嗎？」湯令山接着貼心詢問工作人員與台下歌迷：「我們現在要繼續嗎？還是要等一下？」直到確認現場安全無虞後，他才表示：「可以繼續了！」這段意外插曲也讓台北場的歌迷與湯令山一起留下了深刻且獨特的記憶。演出的壓軸高潮，湯令山接連帶來多首充滿個人特色的曲目。最終他選擇以陳奕迅的經典作品《陀飛輪》收尾，將全場氣氛推向頂點。就在演出正式結束後，由於現場觀眾不捨離去、安可聲不斷，湯令山再度驚喜出場。他誠意十足地與台下互動，不僅親切拿起歌迷提供的CD簽名，更拿起手機與全場歌迷大玩自拍，最後更再度演唱一遍《陀飛輪》回饋歌迷的支持。