草蜢演唱會2026丨相隔14年世紀合體 軟硬XXL戰衣逼爆紅館 兄弟情再升級：下世都陪玩

草蜢「THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」昨晚（1/5）在紅館舉行第5場，今晚找來軟硬天師（林海峰、葛民輝）的驚喜現身，除了復刻「草蜢森巴大戰軟硬Fans演唱會 2012 GHVSSH」外，更以20年前演唱會的經典「黃紅戰士」造型登場，當年的戰衣如今已變成XXL版，草蜢三子被殺個措手不及，笑到幾乎講不出話：「十幾年無見，肥咗喎！」瞬間引爆全場集體回憶！

軟硬被嘲雙腳無離地跳舞揸流攤

草蜢當年12場對決後軟硬險勝，今次他們再戰紅館，軟硬將草蜢《三分鐘放縱》加入首本名曲《老人院》、《廣播道fans殺人事件》和《川保久齡大戰山本耀司》歌詞，好有心思，但蔡一傑「投訴」他們雙腳無離地跳舞揸流攤，蔡一智更取笑他們跳：「落地生根舞。」林海峰即時反擊：「你哋係『跳舞組合』，我哋係『無跳組合』！」引得全場爆笑。

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林海峰自爆抄草蜢MV造型

除了精彩的表演，軟硬更在台上大爆與草蜢的淵源，林海峰自爆原來1993年軟硬宣傳《廣播道fans殺人事件》時的經典板仔look，竟是抄襲自草蜢《三分鐘放縱》的MV造型：「睇電視見到，嘩，咁型，但唔襯你哋囉！我即刻叫阿葛跟住搵。」沒想到此舉竟讓他們成為當年的潮流指標，林海峰更藉此感謝草蜢的啟發，揚言他們任何時候要「大戰」，軟硬隨時奉陪，台下Fans立即歡呼，期待草蜢再乘軟硬開騷。蔡一傑在首場驚爆患腦癌，而且癌細胞已擴散，蔡一傑哽咽感激兩位隊友陪他走到現在，他哽咽說：「未來係點都好，我哋邊個走先，來世一定要繼續做兄弟。」林海峰將這番對話重新組裝成軟硬模式：「你哋三個話希望下一世都做兄弟，點解無預我哋兩個？如果唔預埋我哋，就無辦法同你哋『大戰』！」

軟硬與草蜢下一世都會做兄弟

林海峰又對蔡一傑說：「人生嚟到呢個地方，要將張畫紙畫到最靚。」葛民輝扮蔡一傑語氣：「如果軟硬有張畫紙，一定請埋草蜢一齊畫！」蔡一傑感性地說：「我哋張畫紙都一定有你哋軟硬份嘅！」蔡一智亦曾在台上多謝舊同學蘇志威，林海峰當然亦有仿效：「我都多謝我嘅同學葛民輝，我哋都係屋村大，無諗過我哋呢個組合都可以堅持到40年！」蘇志威質疑有40年，葛民輝說：「四捨五入！雖然我哋兩兄弟成日吵吵鬧鬧，但係我哋永遠都係一體！」林海峰拉住蔡一傑仔再說：「將來無論你哋三個邊個走先（草蜢齊聲『啋』），我都會走先，因為我慣咗早瞓。如果草蜢下一世有場紙嘅話（紅館開騷入場紙），我哋軟硬下一世都會做兄弟，陪你哋繼續玩落去！」五子手搭手結盟，場面感人。但蔡一智突然對軟硬說：「我想講⋯⋯我點都唔會着你哋件衫！」接著他們合唱草蜢的《朋友》和軟硬的《好兄弟》混合版，全場High 爆！。

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草蜢演唱會台下星光熠熠：