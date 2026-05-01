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鍾澍佳回應《東周刊》揭住億元大宅：一直身光頸靚 望5月底開拍《模範律師團》》

影視圈
更新時間：23:45 2026-05-01 HKT
發佈時間：23:45 2026-05-01 HKT

《正義女神》一眾演員今晚出席齊齊睇劇集大結局活動，「金牌監製」鍾澍佳亦有現身，對於被《東周刊》爆進駐億元獨立屋兼揸名車、戴名錶，他否認人工十級跳，笑指廿幾年來都是身光頸靚，一直差不多沒大分別，住獨立屋已多年，內地屋企也是，指現時獨立屋不貴，強調與《新聞女王》好成績無關，只要努力專心工作和慳些使用，他指自己好慳，錶和首飾在十幾廿年前買當時未被炒貴。

鍾澍佳指佘詩曼不會出現在《模範律師團》

佳導希望5月底開拍《正》前傳《模範律師團》，有多個女主角，陳煒的角色重要，會交代她為何變成在《正》見到的她，又透露前年開始跟北京鄰居羅嘉良傾擔演男主角，已差不多傾成。不過他預告前傳雖然提到佘詩曼的角色但她不會出現，仍有些演員未落實。他稱等最後幾集劇集出來就可圍讀，很開心追劇熱潮再現，會否開續集，需要時間搜集資料，亦希望今年開拍《許詩晴傳》。

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