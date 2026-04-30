YENA崔叡娜澳門演唱會變成大型夜店 苦練《Catch Catch》 中文版答謝粉絲

韓國女歌手YENA（崔叡娜）將於5月23日在香港舉行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!]》巡迴演唱會。日前YENA率先進行澳門站演出，吸引大批Jigumi（粉絲暱稱）到場支持。

YENA崔叡娜表演全新歌曲

YENA在演唱會上以全新歌曲《Catch Catch》拉開序幕，一襲白色甜美打歌服搭配利落舞步，瞬間點燃全場氣氛。緊接其後，YENA表演《NEMONEMO》，炒熱現場氣氛。一輪勁歌熱舞後，YENA與粉絲打招呼，大讚粉絲韓文有進步：「覺得這次大家的韓語變好了，我感覺！」YENA又問粉絲用心準備的中文版《Catch Catch》如何，表示自己很努力練習，只為特別來支持的粉絲。

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YENA崔叡娜自彈自唱展實力

YENA在演唱會中，從動感十足的《Damn U》，到治癒力的《April's Cat》，吉他自彈自唱，再到DJ打碟，完美駕馭各種曲風。特別是YENA在演唱爆紅曲《SMILEY》時，全場粉絲一同大力揮動手燈與唱出應援，將現場氣氛推至全晚頂峰。

YENA不僅展現卓越的唱跳實力，《Challenge Corner》中更邀全場粉絲一同跳《Catch Catch》，拉近大家的距離，有粉絲更穿着上YENA於音樂節目的同款打歌服，成功獲得偶像關注，更獲YENA稱為「澳門YENA」。

YENA崔叡娜大玩無限Encore

在Encore環節中，YENA手持手機邊自拍再次現身，連續唱出《SMARTPHONE》與《NEMONEMO (Remix Ver.)》兩首人氣曲。YENA與舞蹈員大玩無限Encore，將現場變成大型夜店，為是次演出畫下完美句點。