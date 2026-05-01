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李靄璣為音樂盛會擔任主持兼撐老公 期待林奕匡與Edan、蔡俊彥同台 爆囝囝鍾情慢歌 《搖籃下的歌》

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-01 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-01 HKT

林奕匡太太李靄璣（Rikko）今日為音樂盛會擔任主持，她受訪指自己多年一直鍾情音樂，身邊亦有海量音樂人朋友，主持音樂節目其實是「重返老本行」，在加拿大接受電台主持訓練後首項工作便是深夜音樂節目，更為電視台辦選秀：「返香港之後都主持資訊體育節目，好多好多年冇做音樂節目，或者好多人都唔知我可以或者鍾意主持音樂節目！」

李靄璣欣賞蔡俊彥、呂爵安 

丈夫林奕匡將於本月24日登上Youtube Music Night音樂盛會舞台，李靄璣透露介時亦會主持：「當然要啦，我未必每日都喺到、但周末就會主持。除咗支持老公，『世一』蔡俊彥與呂爵安都係我好欣賞嘅歌手，好期待佢哋三個同台。」李靄璣又提到兒子鍾情爸爸的快歌，就算林奕匡離港工作，兒子仍會示意播放父親演唱歌曲：「但係佢唯一鍾意嘅慢歌，係佢爸爸寫畀佢嘅《搖籃下的歌》，每次聽到就會指住喇叭叫爸爸！」

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