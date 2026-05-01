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周嘉洛被網民讚有劉德華影子︰唔行靚仔路線 陳若思怕被定型靠變態搵食

影視圈
更新時間：23:44 2026-05-01 HKT
發佈時間：23:44 2026-05-01 HKT

一眾演員譚耀文、佘詩曼、陳煒、周嘉洛、蔣祖曼、陳若思、倪嘉雯等今晚出席《正義女神》活動，齊齊睇大結局。劇中姊弟蔣祖曼、周嘉洛不捨得這麼快就大結局，仍未能從角色人物中抽離，嘉洛被網民讚轉型成功，他自覺未算，要再拍多兩齣 2下定論。

周嘉洛做男一信心不足

周嘉洛明言感到不好意思三線劇都有份演，望觀眾包容，笑稱大家看他在《愛·回家之開心速遞》的搞笑演出，經已辛苦多時，他接拍《正義女神》就是希望有新衝擊。對於網民讚有劉德華影子，他笑言不想行靚仔路線，自言是賣內涵、才華。蔣祖曼讚嘉洛工作認真，合作後突然覺得他十分靚仔。問嘉洛是否心雄下次想擔正男一？他推卻稱太大壓力，逐步來，有待磨練。

另外，陳若思談到角色最後入精神病院，稱若有份拍《正義女神》續集，會諗自己角色逃走後再殺人。她表明希望拍續集，但不想再殺動物，笑問可否殺人，又指︰「其實自己不想演變態角色，但到手的總是變態人物。」不禁自問外貌是否好似變態，坦言怕被定型。

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