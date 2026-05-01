古天樂以神秘嘉賓現身惹哄動 有望再出新歌未想過爭獎 陳苡臻唔覺NTR劇情被影射：可能咁啱得咁橋

陳苡臻（Jessica）、張蔓莎（Sabrina）與陳宗澤（CY）三位歌手今日（1日）出席五月「Youtube Music Nights」音樂盛會，分別演唱《擊敗99%》、《穹蒼不必帶走，帶走月滿》、《急口令》及《餅乾罐》等新歌，並合唱張天賦《時候不早》一曲。今日作為一連串演唱活動首場，古天樂以神秘嘉賓身份現身掀起全場哄動，雖然未有開金口演唱，在台上笑言有望再推出新歌但未能透露更多：「講咗冇驚喜㗎，話明《世紀大騙局》！」亦續指未想過爭奪各大頒獎禮獎項：「冇諗過爭啲咩，如果有獎當然好。」亦樂意與現場幾位晚輩在音樂上合作。

陳苡臻獲「1%」粉絲團撐場

陳苡臻首次現場演唱新歌《擊敗99%》，更獲一眾「1%」粉絲團撐場，她表示做足準備才上台演唱：「我堅持每日都練歌，覺得今日狀態好好多！」成功新添歌手身份笑言未算真正「擊敗99%」將要繼續努力並準備新歌。談到男友游學修近日因ViuTV新劇《IT狗2.0》劇情疑似重提前網台《試當真》NTR亂象，因此在Threads平台出文鬧對方抹黑影射，陳苡臻透露最近兩日與游學修有見面：「佢喺我面前正常、冇嘢嘅。」因此表示無須出招𠱁男友，但作為前《試當真》成員，自己則不覺得受劇情影射：「未必同我哋有關，可能咁啱得咁橋，可能講緊其他人或者根本冇影射。」

張蔓莎預告今年會努力推出更多新歌。

陳宗澤亦透露今年希望多推出三四首歌，最快六月底會有新作面世。

張蔓莎與陳宗澤作為《電競女孩》班底，均對年初上映的作品票房平平未感失望。

陳宗澤感謝古老闆提攜

張蔓莎於演唱期間突然落雨，為現場增添不少氣氛，受訪時表示：「唔擔心影響表現，大家都話雨好啱我啲歌，一路唱一路落雨好夾！」當下亦未有擔心妝容專注唱歌。陳宗澤演唱新歌《急口令》後在台上笑言斷氣，表示要為演唱跑步練氣，中途略有故障的耳機亦未影響演唱水準。張蔓莎預告今年會努力推出更多新歌，目前對下一首已有想法：「Demo未有好啱，我比較多自己創作或者一齊寫，想更加參與作詞。」需要製作更多版本才能在云云作品挑選出最適合自己的樂曲。陳宗澤亦透露今年希望多推出三四首歌，最快六月底會有新作面世，目標亦想明年開個人迷你演唱會：「傾緊場地，想試下一個人完成一個騷，吸收更多經驗。」張蔓莎與陳宗澤作為《電競女孩》班底，均對年初上映的作品票房平平未感失望，張蔓莎更指：「去到鹿特丹參展已經賺咗！」認為在香港觀眾眼中題材小眾，但正正成為影展挑選的原因；陳宗澤亦認為拍攝過程非常好玩，已參加不同演技課程學習做戲。對於古天樂突發於音樂盛會現身，陳宗澤直指成為全晚氣氛最高潮之一，亦感謝老闆提攜：「呢位老闆真係冇得挑剔，超級提攜後輩、好肯畀機會我哋新人，好開心好感恩！」張蔓莎亦提及宣傳《電競女孩》時與古天樂作品《尋秦記》聯合謝票，以實際行動支持後輩作品，連邀請對方拍攝網絡短片都有求必應予以配合。