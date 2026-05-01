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咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」

影視圈
更新時間：21:44 2026-05-01 HKT
發佈時間：21:44 2026-05-01 HKT

曾參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》、並被譽為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，近日捲入一場嚴重的誠信風波。她所任職的醫美中心昨日（30日）發表聲明，指控她涉嫌未經授權將載有病人資料的文件帶離診所，宣布即時與她終止所有合作關係，並已報警處理。面對前東家的嚴重指控，黃雅慧今日（1日）傍晚終於打破沉默，在社交平台Threads上發文回應。

醫美中心指控未經授權帶走文件

事件始於黃雅慧任職的「Perfect Ten Medical Centre」昨日發出的一則公告。聲明中詳細交代，診所於4月27日曾就一批存放於櫃內的文件去向詢問黃雅慧，當時她明確否認曾取用或移動文件，並以「無拎過」、「你哋啲嘢無搞過」等言辭回應。

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醫美中心報警處理

然而，診所經過進一步檢視後，發現文件的處理情況與黃雅慧的說法不符，指事件「涉及未經授權接觸及帶離診所範圍之情況」。由於事態嚴重，並可能涉及病人私隱，醫美中心強調高度重視資料安全及專業操守，目前已就事件報警，並同時通報了香港醫務委員會及個人資料私隱專員公署，以作進一步跟進，並保留一切法律追究權利。

咖喱黃雅慧已交律師處理

對於前公司的公開指控，黃雅慧今日傍晚在Threads上首度開腔，她未有詳細解釋事件的來龍去脈，僅以簡短的文字表達立場：「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理。」字裡行間透露出無奈，並暗示事件已進入法律程序。

咖喱黃雅慧曾《全民造星IV》

黃雅慧因甜美外貌與醫生專業身份的結合而備受關注。在參加《全民造星IV》前，她剛剛完成實習期，並在屯門醫院的急症室擔任了約兩個月的醫生。據她早前受訪時透露，當初選擇讀醫，是源於家人生病的經歷，希望自己能成為一名醫生，幫助家人及他人減輕痛苦。事實上，早在十六、七歲時，黃雅慧就曾獲邀加入女子組合，但當時她擔心難以兼顧學業而婉拒了機會。多年後，當她看到《全民造星IV》這個追夢的舞台時，她意識到若再次錯過，未來可能再沒有勇氣嘗試，於是毅然辭去醫生的穩定工作，投身演藝圈追逐夢想。

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