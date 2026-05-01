佘詩曼冇份拍《正義女神》外傳否認同羅家良不和 譚耀文自行腦補劇情拍續集

《正義女神》一眾演員佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、蔣祖曼、陳若思等今晚出席活動，齊齊睇劇集大結局，吸引數百人到場，場面墟冚，當女主角阿佘出場時，全場粉絲興奮尖叫。

譚耀文自肥拍《正義女神》續集

阿佘、譚耀文受訪時坦言不捨得，阿佘指朋友都說劇集完結好失落，阿譚則明言老婆睇得好投入。阿佘對於網民讚「連眉毛都有戲」，她指今次刻意做到同「Man姐」不同，自己都幾滿意，笑說兩個角色要二揀一的話，「好難揀！一個好勝，一個正義，兩個都鍾意。」問到續集消息，阿佘認有初步傾，但不想為拍而拍，「視乎是否有好故事。」阿譚笑稱想拍續集，「有機會𠱁返劇中老婆，再打多幾場漂亮官司。」讚她演出時加入小動作，非常犀利。

佘詩曼否認同羅嘉良不和

另外，陳煒曾經表示被阿佘逼出十成功力，阿佘則不認為：「我都需要好對手，火花是擦出來的。」談到羅嘉良加盟《正義女神》外傳，阿佘稱「自己無份」，笑言跟他無不和，上次合作是《家族榮耀》。昨日阿佘在雲頂出席活動曬傷膊頭，她坦言不知烈日當空而沒有塗防曬，笑稱被馬來西亞粉絲「鍚到燶」，「現在被好多人叫『媽咪』，本身都多契仔、契女。」

佘詩曼出泳裝收藏卡

而該劇集的總監製鍾澍佳（佳導）稱，想不到《正義女神》引來追劇潮，好開心令大家再追港劇，形容是台前幕後努力；同時宣布劇集連續三周成為7天跨平台總收視冠軍，翡翠台收視連升5周，內地累計有效播放4.39億（貓眼全網有效播放），直播收視最高衝上21.9，創2026年劇集最佳收視成績。提到推出《正義女神》收藏卡，佳導預告推出番外篇新卡，笑言有阿佘的泳裝卡。