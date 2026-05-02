王子邱勝翊搞人妻、逃兵役醜聞纏身累街坊 傳經理人公司喜鵲娛樂一半員工離職 高層首回應

「棒棒堂」出身的台灣男星「王子」邱勝翊近半年屢爆風波，去年10月爆出與人妻「粿粿」江瑋琳發展超越朋友關係，今年4月初王子邱勝翊又捲入「閃兵案」，其所屬的經理人公司喜鵲娛樂要幫忙善後。近日有傳喜鵲娛樂爆發離職潮，引發外界諸多揣測，最終由高層出面表態。

王子邱勝翊公司否認爆離職潮

王子邱勝翊接二連三的負面新聞，不僅讓其演藝事業停擺，最近更傳出導致其經紀公司「喜鵲娛樂」內部動盪。有消息指，公司約20多名員工已有一半出走，其中更包括負責帶領邱勝翊的執行經理人。

對此於外傳爆發離職潮，引述台媒報道，「喜鵲娛樂」高層出面否認：「今年離職的共兩位，人員流動本屬公司營運正常狀態，相關調整皆為常態安排。目前整體團隊規模與運作亦維持穩定，並無所稱的離職潮情況。同時，配合業務持續發展，公司亦同步進行人才招募與組織優化，以支持未來成長，感謝關心。」

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「喜鵲娛樂」旗下藝人除王子邱勝翊外，還有賈靜雯、林熙蕾、楊采妮、蕭敬騰、南拳媽媽、錢韋杉等。而「喜鵲娛樂」近期在FB發出徵人公告，招聘資深經理人、經理人助理，還有社交平台編輯及宣傳人員。

王子邱勝翊不倫戀、閃兵案接連引爆

王子邱勝翊去年爆出醜聞，遭女星「粿粿」江瑋琳的丈夫范姜彥豐指控介入婚姻，與已婚的粿粿發展婚外情。近日判決出爐，法院已裁定粿粿及王子須賠償范姜彥豐100萬新台幣（約25萬港元）。此外，王子邱勝翊於今年4月，又涉嫌以不正當手段逃兵役遭拘捕。王子邱勝翊承認以33萬新台幣（約8.1萬港元）購買偽造的病歷，以換取假「高血壓」證明逃兵役。

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