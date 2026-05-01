Ian 6場啟德演唱會門票火速售罄 MIRROR 8子登商台 「破冰」後首次團體受訪

陳卓賢（Ian）日前到商台接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》訪問，為2026第4首派台歌《那抹柔光，名為你》及23/7《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》宣傳。久別商台訪問的Ian，吸引了過百Hellosss（粉絲暱稱）天雨之下在商台門守候支持他。

Ian今次個唱承接《TEARS》主旨

說到今年演唱會《IAN CHAN ︰ GROWTH ︰ LIVE 2026》，Ian表現得十分雀躍與期待，演唱會於23/7舉行，繼續由莊少榮（細榮）任監製，Ian則兼任音樂總監。為第一位Mirror成員衝出亞洲博覽館，於香港新地標「啟德體育園」首開個人演唱會，「今次我哋喺市區，方便大家返屋企」。Ian透露承接上次《TEARS》的主旨，今年演唱會會以《GROWTH》為題，用顏色與情緒去描繪成長，讓歌迷感受從哭泣到堅強的不同面向。《GROWTH》並非Ian Chan個人蛻變，而是想跟大家一起探討成長，「成長係每一個人都要面對嘅議題，Growth入面有好多唔同嘅顏色、唔同嘅情緒、stage，我地要點樣去面對。」Ian對於啟德體藝館的6場演唱會門票已全數售罄，他多謝大家支持。

Ian新歌一人包辦曲詞監唱

Ian今年每月23日推出的單曲，都是配合Growth演唱會主題而作，「我作曲時已經想像緊大家大合唱時候嘅畫面。」「特登寫左一part比大家唱，易唱易記易入腦，好有氛圍感。」Do姐亦風趣地問Ian視覺效果上有冇嘢睇，Ian笑說近月恢復做gym操身形，希望維持現在的肌肉量，亦會有嶄新跳舞環節。Ian表示雖然現在正密鑼緊鼓地準備個唱，但心情比第一次Tears演唱會來得輕鬆，現在是期待和開心。新歌《那抹柔光 名為你》是一首輕鬆正向的快歌，令人有一種溫暖的感覺。Ian再次一人包辦曲詞監唱，他把自己的經驗、想法、心情，都一一用歌詞去表達。Ian提示fans要做功課，希望演唱會時fans會唱「不必怕」，他回應「OK」。他繼續劇透，說23/5會再出一首Growth演唱會的主題曲，「大家要唱嘅部分長啲，但係易記嘅，好singer-friendly嘅，大家一定記得到。」訪問末段，Do姐問Ian是否很喜歡演戲，他豪不猶豫地答很喜歡，甚麼角色也會試，不一定局限偶像高大靚仔斯文的框框，更期望可以演有性格反差的角色，黑社會、奸角、粗魯、醜男等等，因能在電影世界上經歷另一種人生。訪問後Ian稍作停留在電台空地與Hellosss互動，心情大好的Ian，密密地為fans簽名留念，臨走前多次向hellosss揮手派心。

MIRROR其中8子將於下周一(4日)現身商台宣傳。

8位成員包括AL、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜濤、Stanley、Tiger，只欠AK、Edan、Jeremy、Lokman。

MIRROR 8子即將上商台

此外，MIRROR今年1月同商台正式破冰，MIRROR成員Ian於1月底現身商台節目《叱咤樂壇》宣傳新歌成為破冰第一人，之後成員AK到商台宣傳新歌，暫未見12子全員再上商台，不過隨着MIRROR新團歌《ATTENTION》日前面世，下周一(4日)其中8子將現身商台宣傳，雖然未齊人，但雙方破冰後首次以團體姿能再上商台受訪。《叱咤樂壇》社交專頁預告下周節目直播訪問嘉賓，MIRROR其中8子將於下周一(4日)現身，包括AL、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜濤、Stanley、Tiger，只欠AK、Edan、Jeremy、Lokman。