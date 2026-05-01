趙露思赴泰國演出人氣爆棚機場水洩不通 粉絲一行徑成功突圍吻臉頰全場轟動

內地女星趙露思經歷失語症，體重暴跌至84磅，又試過「癱坐輪椅」，其後陷與經理人公司反目，導致事業一度停擺，藉到內地劇《許我耀眼》才成功逆襲。趙露思在內地人氣強勁外，在泰國同樣受歡迎，近日趙露思赴當地為演出準備，現身機場時逼到水洩不通，更被粉絲親吻臉頰，引起網民熱議。

趙露思提早10日赴泰國

趙露思近日為兌現三年前的承諾，將於5月9日在泰國舉行個人演唱會，在4月30日飛抵當地，為演唱會提早10日做準備。趙露思穿上清新藍色打扮抵達曼谷機場，甫現身便摘下口罩，親切地向粉絲揮手致意。

當趙露思看到行動不便的粉絲時，毫不猶豫地蹲下與對方聊天，其間有一位媽媽級粉絲，大膽提出想要親吻趙露思的臉頰，趙露思非但沒有拒絕，反而大方地將臉湊過去，讓幸運粉絲一償宿願。該粉絲事後激動地表示：「露思把臉靠過來，我親到了！從來不敢想像有這一天！」事件更引來泰國傳媒報道。

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趙露思有別於一般藝人有重重保鑣護駕，見到大批粉絲時，趙露思主動走近人群，與粉絲近距離互動。趙露思不僅提前學習泰語並在現場與粉絲交流，更貼心準備數百份親手製作的編織花束及手寫祝福卡片，逐一送到粉絲手中。

趙露思履行三年前承諾

趙露思此次泰國行是為了履行三年前的約定，特意選擇泰國作為其個人首場海外演唱會的舉辦地。不少粉絲大讚趙露思：「全程毫無架子」、「真心永遠是必殺技」，被指其真誠表現打動人心。

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