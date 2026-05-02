曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華

曾於90年代有「三級片天王」之稱曹查理去年經歷過半身麻痺留醫8天險死後宣布退休，當時曹查理曾回流返港休養身體。消失了一段日子早前終現身到順德探訪劉錫賢，不過身形明顯瘦了一圈，幸好精神狀態尚算不俗。

曹查理曾被傳酬勞勁過劉德華

近日曹查理接受汪曼玲YouTube頻道訪問，瘦了一圈的曹查理在節目上話當年，曹查理拍完《警察故事》走紅後，立即走去拍「愛情動作片」，曾有傳酬勞勁過劉德華。可惜輝煌過後，一夜之間炒窩輪輸去晒過千萬：「9幾年嘅千幾萬即係差唔多而家嘅三千萬。我好老實咁講。我唔係普通人，我真係搵好多錢，失敗嘅原因係咪我貪。」

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曹查理拍過逾300部「愛情動作片」

曹查理坦言正式來說，他曾經拍過逾300部「愛情動作片」：「因為冇人夠膽拍，得我夠膽拍，咁變咗我紅喇。嗰啲片係成部戲裡邊乜嘢都未有，總之簽定咗曹查理先，拎我個名就已經拎去台灣可以賣錢。」談有傳片酬犀利過劉德華，曹查理笑說：「又唔係咁講，劉德華要瞓覺嘛，我係二十四小時唔瞓覺嘛。我因為我知道機會難得嘛，咁我係一日有二十四小時，我每一個八個小時畀你一組。每一組就三萬蚊，港幣三萬蚊。咁一日呢，就可以收九萬蚊。咁樣拍。我唔係唔瞓覺，我係去到現場化晒妝，我坐喺張櫈度就可以瞇埋眼，擘大眼就可以埋到位，你冇辦法㗎喇，去到嗰個地步，你只好搏命，因為你搏命去簽嘛。」

曹查理這三個字一度令嚇窒對手

曹查理這三個字一度令嚇窒對手：「你有冇人見過人做愛係著晒衫做愛？即係一男一女兩個喺床度做嗰樣嘢，梗係要剥清光嚟做㗎嘛，嗰難幾難過關。初期啲女仔聽到曹查理就驚：『呢個曹查理拍，癲嘅佢』。有一次拍何藩部戲，嗰個女主角係日本AV女優村上麗奈，由晏晝兩點鐘一直拍到九點。我叫Cut」，你就停機，「唔Cut」你都唔好停。我哋由兩點鐘開始拍，拍到夜晚十二點食完宵夜，嗰個女仔同佢日本翻譯講：『不如嚟個真，唔好嚟個假喇，嚟個真快手收工。」翻譯就講冇得嚟真，呢個係演員嚟，呢個係明星嚟，唔得嘅。咁之後呢繼續拍，拍到我哋食過嘅宵夜全部嘔返晒出嚟，之後嗰個女明星話以後都唔再拍呢啲，咁佢返返日本。」曹查理細數對手，印象最深並不是葉玉卿：「佢係係夠膽同放，喺現場唔會遮遮掩掩，就變咗喺現場冇人睇。我反而試過同吳家麗，拍完有啲『着咗火』，要平靜咗先可以離開張床。」

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曹查理每次上場就諗住錢

不過曹查理拍「愛情動作片」亦曾有過心理掙扎：「之後我心喺度諗，一係你就唔好拍，你拍就要放。每次上場就諗住錢、錢、錢。總之我拍完場，我就有錢，我拍完場有錢。咁你咁樣諗，你就過到一關。我直到而家嚟講俾你聽，我拍咗咁多部片愛情三級片，我未睇過，我驚拍完會好憎自己，呢啲戲都可以拍。」曹查理又說：「我嘅極限係拍三級片，四級唔得。除非我爭人好多錢，就拍一部四級嘅還晒畀你。跟住喺台灣拍完一部《夜夜磨刀的女人》之後，嗰部戲之後，我個心態靜跌咗落嚟，我唔想再拍，因為拍嗰陣喺現場太多細路仔，個個喺度叫救命，我忍唔住喺帳幕喊，覺得好委屈，錢又唔係冇。」

曹查理逾千萬身家一夜間化為烏有

輝煌過後，曹查理一夜間化為烏有：「係炒恆生指數，炒窩輪，輸晒。一夜之間唔見咗千幾萬喎。我辛辛苦苦搵埋，搵埋搵埋，一夜之間唔見咗千幾萬，個人傻咗，即刻匿埋、即刻搬走，手機又唔聽，乜都唔理，自己冇辦法接受，個個都搵唔到。」他續說：「我真係搵好多錢。我仲有樣嘢，我係好清楚，羅湖福田嘅嗰時，嗰張地圖我睇過晒。地鐵站喺邊度，嗰個總站喺邊度起，隔籬啲樓幾錢，係一萬蚊一呎。人民幣一萬蚊一呎。我可以每日買九層。十日呢？九十層喎。你係一年喎，你拍咗三年幾四年喎。你話嗰...幾多棟大廈係我㗎？我...損失咗呢個...損失咗呢個機會。呢個係又一個機會我損失咗。我唔會怪人，係自己有啲貪。」