劉威煌、梁浩賢、甘永傑演唱會廣州站圓滿成功 推出全新節目「浪談老事」 EO2 合體掀回憶殺自爆解散原因

網上平台「輕鬆啲」近日推出全新節目《浪談老事 Long Time No See》，打破傳統訪談節目的固有形式，由三位主理人劉威煌、梁浩賢和甘永傑邀請不同的歌手和藝人做嘉賓，齊齊傾偈聚舊講八卦，首集嘉賓就請來2000年代的跳舞組合EO2，今次難得齊人，還重新編排舞蹈，跳唱全新編曲的成名作《魅力移動》。

EO2重新編曲《魅力移動》

EO2當年一首《魅力移動》唱到街知巷聞，但現時各有發展，今次難得齊人，4人帶來重新編曲的《魅力移動》，寶刀未老。他們在節目中提到解散原因，原來都是錢作怪，笑指當年搵錢太少，Eddie表示做Dancer比做歌手做賺錢，當時的確是有點後悔入行，又唱歌又做戲都賺得很少，Otto笑說：「100蚊要除7，我們得一份，其他都是公司的。」Eric說：「有次公司話出糧，我睇銀行戶口時看不到，真係有咩？」Otto直言EO2解散原因是大家去到某個位覺得，大家在這行的成績不高不低，好似停滯了，加上生活又拮据，不如停一停分開下，笑指分開都是為了重聚。

EO2拍戲險被警察捉住

Eddie入行後有不少負面新聞又多緋聞，其他3人都為他護航，Eric笑指Eddie多新聞至少是被人認得，而且當年就是寫這類新聞才有人看，他們做好事無人講，指在娛樂版無版面，大家玩三項鐵人賽搏體育版版面，又自嘲他們是壞男孩的形象，Osman更爆曾與Cookies出席港台頒獎禮，對方的經理人竟叫他們不要走得太近，即被指太誇張，Otto笑說：「梗係誇張啦，我哋跟邊個大佬。」他們曾在商台工作，初時被森美藐視，覺得他們似黑社會，但熟悉之後就知不是，甘永傑笑他們最多似大賊，Eddie即爆EO2試過拍打劫戲，被真的警察捉了，Otto說：「當時用細機拍，剛好當日導演無通知有關方面拍戲，我們正正在元朗警署對面的金鋪拍，途人見到就報警，我哋在入面『咪郁，打劫』，出面就有警車聲，我聽到其中一個警察講『嘩，他們有槍喎』，我望一望手上的槍，三秒後，全部荷槍實彈的警察就對住我，然後我們四個就被捉了出去撳低，之後警察在入面看到車婉婉，就話好似在拍戲，有個警司後來鬧導演和我哋，做咩夠膽揸住枝槍在街上行又唔報，話當時我哋再郁真的會開槍。」又說這件事其實不能講，因為那是港台劇，劇集問後無播，導演亦被革職。

劉威煌、梁浩賢、甘永傑廣州舉行演唱會

談到現時有不少選秀節目，更有《中年好聲音》讓中年人追夢，問到如有類似《中》的跳舞比賽節目，EO2又可會重出江湖？他們都說不會，但Osman直言現在有唱歌，想挑戰自己再走出來，希望告訴他是歌手。眾人最後更大唱生日歌，為Osman慶祝生日。此外，「浪談老事 Long Time No See」不單是一個網上節目，還有舉辦實體演唱會。剛剛過去的四月尾，三子就於廣州音樂唐人館舉行『浪談老事』演唱會，圓滿成功！

