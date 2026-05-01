重案解密丨陶大宇與苗僑偉相隔40年再合作 因一個人破例出山演反派：睇劇本一路毛管戙

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）將於5月4日晚在翡翠台首播。《重案解密》改編自香港過去7宗真實奇案，台前幕後相當強勁，梁家樹擔任總監製、鄧特希編劇，苗僑偉、岑麗香和周家怡領銜主演，在壓軸富豪綁架撕票案上，陶大宇的出現，帶來驚喜。

陶大宇苗僑偉相隔40年再合作

今次是陶大宇和苗僑偉兩大型男繼《生銹橋王》後，相隔40年再合作，陶大宇罕有地飾演奸角，與苗僑偉妹妹之死有關。陶大宇日前接受傳媒訪問表示：「呢個角色『周永權』性格複雜、層次豐富，係近年少見嘅人性化奸角，佢唔係純粹壞，背後有故事，演起嚟好有挑戰，我一路睇劇本一路毛管戙，好鍾意！」

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陶大宇曾是TVB一線小生

入行逾40年的陶大宇曾是TVB一線小生，參與不少劇集之演出，90年代演的《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》等劇集都收視爆燈，更被封為「師奶殺手」。近年陶大宇北上發展，對上一次演出的劇集是《女法醫JD》，陶大宇坦言接拍另一原因係監製梁家樹（Tommy），兩人早年合作無間，今次對方一叫「諗都冇諗」就答應演出。不過最令陶大宇驚喜，劇中同三哥苗僑偉有不少對手戲，勾起無限回憶：「我同三哥對上一次合作已經係40年前嘅《生鏽橋王》！當年大家仲係後生仔，嗰陣我係飾演捕快.同演機會主義者嘅三哥有唔少交手場面， 估唔到拍《重案解密》嗰陣，三哥同我講返當年一齊捉人嘅嘢，佢竟然全部記得！ 大家一埋位，嗰種默契同感覺返晒嚟，好神奇。」

「周永權」「杜凱斌」妹妹被殺有關

劇情講述香港富豪賀仲昆遭綁架，家屬支付三億贖金後，他仍被撕票。警官「杜凱斌」苗僑偉接手此案，查出兇手「周永權」陶大宇不僅為贖金，更意圖操縱股市牟利。警方首次圍捕「周永權」陶大宇時，因意外暴露身分而失敗。不久，「周永權」陶大宇竟在療養院與「杜凱斌」苗僑偉父子相遇，雙方持槍對峙，「周永權」陶大宇再度驚險逃脫。窮途末路的「周永權」陶大宇闖入杜家，挾持「杜凱斌」苗僑偉的妻子，逼迫他利用其父親名下的秘密帳戶洗錢。在與同事「嚴灼穎」岑麗香的通話中，「急中生智，故意叫錯妻子名字，傳遞出求救信號。「嚴灼穎」岑麗香迅速領會，帶隊趕至，二人與「周永權」陶大宇周旋，抓住時機，讓埋伏的狙擊手將其一槍擊斃，成功解救人質。

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