草蜢邀林珊珊再踏舞台 闊別20年唱《戀愛預告》掀回憶殺 阿Sa撇甩老公睇騷 AL揈手燈捧場

草蜢為慶祝出道40周年，在紅館舉行7場「THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」，嘉賓陣容強。昨晚第4場的表演嘉賓是草蜢經理人林珊珊，演唱40年前經典金曲《再見Puppy Love》和《戀愛預告》掀回憶殺，引全場大合唱，片段更在網上洗版。

鄭伊健肉緊後台打點

林珊珊相隔逾20年再踏舞台演唱，全家總動員捧場，父母、弟弟林曉峰、女兒李澄（西瓜）和李怡（野人）、好友鄭丹瑞等齊齊捧場，並高舉燈牌和自製手幅打氣。鄭伊健更親自在後台為林珊珊張羅，又護送她到台底準備，出場前大嗌「Good Show 珊珊」打氣，然後他走到控制台監場，期間滿意點頭和拍手。林珊珊演出後，鄭伊健立即與陳光榮跑返入後台，她緊張問︰「點呀？」鄭伊健回應︰「OK！」林珊珊如釋重負：「呢個係我producer鄭伊健，佢話OK就得㗎啦！」

草蜢與「花草樹木」有緣

台上，林珊珊與草蜢分享相識40年點滴，蘇志威說：「去到今時今日，20年，我哋唔會再搵到更好嘅經理人，因為只有你最了解我哋三個，多謝你。」林珊珊表示要多謝老闆林建岳博士支持，蔡一傑稱草蜢與花草樹木的字好有緣，說：「梅艷芳、陳淑芬、林建岳、林珊珊，草蜢都係草花頭，姓蔡、姓蘇都係。」蔡一智笑說：「我哋係屬於大自然！」蘇志威補充：「好耐之前有相士贈言『若見草頭人 咫尺青雲路』。」

林珊珊做草蜢經理人因為呢個原因

草蜢又送上「金哨子」給林珊珊，蔡一智說：「呢個唔係『銀雞』係『金雞』，金雞獨立，你一吹，我哋三個即到，可以指揮我哋！」她笑說：「如果係足金就更好，而家金價好吖嘛！」她透露成為草蜢經理人從蔡一智一通電話開始，說：「2004年某一晚阿智打畀我，話攞到紅館個期，草蜢卒之可以開演唱會，我替佢哋開心，然後佢問我，可唔可以做佢哋經理人？」她坦言父母擔心好朋友變工作夥伴會變質，結果合作至今21年都很愉快，非常感謝草蜢。

林珊珊提蘇志威攞樂悠咭

期間，林珊珊對蘇志威說：「個個叫你『阿細』，其實你應該叫『阿大』，因為你擁有好大嘅胸襟。」她解釋：「佢今日係有胸肌，但我意思係胸襟，當我哋火紅火綠嘅時候，你用胸襟包容我哋，所以多謝你！」接著對蔡一傑說：「我哋度過20幾歲、30幾歲，估唔到今日我哋度過五十幾歲，（指住蔡一智）我哋六十幾歲，樂悠咭代表。（對蘇志威）你仲有幾日都樂悠咭喎！」然後她認真對蔡一傑說：「你每晚畀大家正能量，我要送一句畀你：你真係好叻仔呀，蔡一傑！」又說：「多謝蘇師奶同蘇先生、蔡師奶同蔡先生，佢哋喺某一個晚上好興奮咁喺埋一齊，結果誕生咗咁可愛，咁powerful嘅草蜢！」

林珊珊搞個唱？

而騷後，林珊珊的台上唱歌片段在網上大洗版，就連她的舊歌MV也被翻出考古，網民留言「邊個估到有生之年可以聽到《戀愛預告》嘅live，好驚喜」、「林珊珊也來一個演唱會吧」，想集氣推她開個唱？此外，昨晚觀眾席上亦星光熠熠，包括︰寰亞集團老闆林建岳博士、鄭丹瑞、呂良偉與太太、張玉珊、容祖兒、蔡卓妍、關智斌、Gin Lee、彭秀慧、周勵淇、Anson Lo@MIRROR等捧場，他們揮動心心手燈跟草蜢跳舞和玩人浪，非常興奮。