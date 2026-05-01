正義女神大結局丨高成彬法庭失控咆哮 佘詩曼揭最強少年犯成魔真相 陳煒母子結局成下場勁虐心

由無綫與優酷聯合出品，集合佘詩曼、譚耀文、陳煒等實力派演員的律政劇《正義女神》，自播出以來話題不斷，今晚（1日）八點半將迎來全劇高潮、萬眾期待的大結局。昨晚劇情留下震撼結尾，預告今晚將揭開所有謎團，而「最強少年犯」高成彬的終極下場及他與母親高淑樺的關係，將成為全晚焦點。

高成彬成魔主因曝光紋身藏驚天秘密

在昨晚（4月30日）的劇情中，「言惠知」佘詩曼在庭上憑藉超強觀察力，成功為繼女「Tracy」樂珈嘉洗脫殺人嫌疑，並將矛頭直指「高成彬」劉倬昕。「高成彬」劉倬昕因涉嫌謀殺而被捕，其母親「高淑樺」陳煒在試圖為兒子銷毀證據時，意外發現他手臂上的聲紋紋身，內容竟是「Mummy I Love You」，從而揭開了兒子成魔的驚人真相，一切竟與自己有關！

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「高成彬」劉倬昕癲瘋魔性演技大爆發

《正義女神》的大結局有三大必看亮點，「高成彬」劉倬昕的犯案動機，是為了懲罰所有曾出言侮辱或對其母「高淑樺」陳煒不敬的人。童年時的他因母親工作繁忙而缺乏陪伴，一次意外綁架的恐怖經歷，更成為他走向極端的催化劑。第一個必看亮點是「言惠知」佘詩曼等人將取得極重要關鍵線索、揭開「高成彬」劉倬昕真面目，被揭盡底牌的「高成彬」劉倬昕將在法庭上大暴走、狠樣盡現，更會向「高淑樺」陳煒瘋狂咆，「言惠知」佘詩曼則會首度以證人身份走上法庭，與檢控官「邱光正」譚耀文合力鋤爆「高成彬」劉倬昕。結局還會曝光「Lydia」倪樂琳及「張景翔」馮皓場的死亡過程。「高淑樺」陳煒最初仍打算包庇兒子而銷毀證據，直到看到兒子的殺人影片後，大義滅親將兒子送進監獄，兩母子最終反目收場。

佘詩曼譚耀文樂珈嘉關係似一家人

第二個一必看亮點是「言惠知」佘詩曼盤問挑機又高傲的「高成彬」劉倬昕時，她的「挑機大狀」式演繹，更為觀眾再次帶來演技上衝擊！不但眉頭眼額及嘴角輕率中盡顯信心及有勝算把握，就連「去片」時的肢體動作也帶著囂張，以極有新鮮感方法演繹出不一樣的張力及氣勢。當「言惠知」佘詩曼成功為「Tracy」樂珈嘉洗脫冤情後，二人在庭上的激動擁抱、以及在家中的溫馨互動，感動不少網民。第三個必看亮點是為了安撫經歷了太多衝擊的「Tracy」樂珈嘉，「言惠知」佘詩曼回到家後刻意扯開話題、並針對「邱光正」譚耀文廚藝「窒住晒」，成功令心情仍處於激動狀態的「Tracy」樂珈嘉破涕為笑。「言惠知」佘詩曼之後邊甜笑望著「Tracy」樂珈嘉、邊雙手捧面做出Family Love Gesture「天天笑」，「Tracy」樂珈嘉見狀即又笑又喊地提醒「邱光正」譚耀文要一起做，最終眼泛感動淚光的三人齊齊捧著面邊做「天天笑」邊相視而笑，場面十分感人。網民坦言三人真的很有一家人的感覺之餘，還感嘆劇中很多劇情，都讓他們重新反思自己與子女的關係及相處，極有意義。

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