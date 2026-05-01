Ian陳卓賢自揭曾「做傻事」陷抑鬱低潮 入行後「怕唱歌」罕談不為人知辛酸

MIRROR成員Ian陳卓賢將於今年7月在在啟德體藝館舉行6場《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》，近日積極進行宣傳工作。Ian陳卓賢日前到商台接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》訪問，自揭以前成日亂諗嘢，曾陷入低潮期試過「做傻事」。

Ian陳卓賢將興趣變成工作

鄭裕玲相隔多時再邀Ian陳卓賢做訪問，大讚對方變得成熟。Ian陳卓賢提到當年參加《全民造星》是抱住純粹想接觸音樂的出發點，只是入行後的落差，令他無所適從，更陷入情緒困擾：「嗰陣時好複雜，好唔適應身邊嘅環境，啲嘢好陌生，參加《全民造星》時純粹想接觸音樂，之後可以將興趣變成工作，覺得好幸運。但跟住發覺所有嘢都好陌生，我做緊嘅係咪我當初鍾意嘅嘢？我甚至有一段時間好怕唱歌，寫歌特登寫短啲兩分幾鐘，快啲唱完。」

Ian陳卓賢承認容易情緒波動

Ian陳卓賢自揭曾試過做傻事：「大家睇到我而家都好開心，但嗰陣做過一啲『傻事』，仲要係跟住第二日要拍綜藝節目，之後要好似好開心咁。」鄭裕玲關心Ian陳卓賢情況，問到是否容易情緒波動，lan解解釋：「以前係，但而家又唔會。我成日亂諗嘢，想得太多，好方面睇係心思縝密，但反向就係諗太多影響情緒，以前經常咁，而家唔會喇。」

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Ian陳卓賢曾因合約失機會

Ian陳卓賢指自己近年較以前自在、開心及純粹：「早幾年有一、兩年時間真係depression，當刻只係覺得所有嘢唔開心、灰濛濛，嗰陣最主要係因為受合約問題困擾，最簡單例如係我爭取到一啲機會，但因為合約問題，令到我冇咗啲機會，比如當我Cast中一部電影，但嗰陣我係Co-management，公司之間會就電影版權去商討，達成唔到共識時，『咁就唔好畀佢拍囉』。」

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Ian陳卓賢直言自己試過爭取，但合約上的條款，令他無能力作出改動，最後失去角色由其他演員演出。Ian陳卓賢承認一度感到無助及沮喪：「有好大心態上嘅衝擊，以前做運動員達唔到目標，自己努力訓練，終有一日會得嘅。但做藝人唔同，嗰下落差好大，會覺得即使努力做某一樣嘢，可能未必會得到，可能機會喺你面前，可以把握時又會被攞走，嗰陣時好唔開心。」

Ian陳卓賢想經歷另一種人生

對於自己的改變契機，Ian陳卓賢舉例表示︰「冇話特定一件事，係一個stage，好似揸車咁，喺高速揸車無啦啦傾盆大雨，但又無啦啦嚿雲過咗然後晴天，而我就係咁樣，回想唔到係特定邊件事，嗰段期間係not that bad，係晴朗化，越嚟越好。」鄭裕玲問到Ian陳卓賢對演戲是否喜愛時，他直認不諱，又透露自己甚麼角色也想嘗試，不一定局限偶像的框框，因可以透過電影經歷另一種人生。

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