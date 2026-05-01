Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Britney Spears啪藥醉駕遭起訴 因為呢兩個原因或毋須入獄

影視圈
更新時間：16:46 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:46 2026-05-01 HKT

44歲美國流行天后Britney Spears於3月涉醉駕及藥駕被捕，加州當局於周四（4月30日）正式向她提出起訴。Britney早前已自願進入戒療機構接受治療，試圖重整生活。

Britney Spears當場斷正

根據加州公路巡邏隊的報告，案發於3月4日深夜，警方接報指一輛白色跑車在美國一條高速行駛且行徑飄忽。警員截查後發現司機為Britney，並察覺她當時神志不清。隨後，Britney因未能通過現場酒精測試被捕，並送往文圖拉縣（Ventura County）監獄扣留，翌日獲准保釋。檢察官最新提出的起訴書指出，Britney當時處於受酒精及至少一種藥物的共同影響之下駕駛，雖然起訴書未有列明具體藥物成分及用量，但此舉顯示事件性質較一般醉駕更為嚴重。

Britney Spears執一身彩

Britney的代表律師早前形容其行為「完全不可原諒」，並透露 Britney已於4月初，即被捕一個月後，自願進入一間戒療中心。案件定於下周一提堂，Britney毋須上庭。由於此案不涉及交通意外或傷亡，加上Britney並無醉駕前科，檢方傾向與辯方達成「危險駕駛」（Wet Reckless）協議。若她選擇認罪，或獲判處12個月緩刑及強制參加戒療課程，毋須入獄。

Britney Spears入戒療機構重整生活

另外，正在戒療所的Britney，被指生活過得很好，知情人士表示：「她過得很健康和開心，又感到很多正能量，並為重新開始感到興奮，入戒療所是一個好好的機會讓她放下自己。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
5小時前
日本賞櫻遊客。 新華社
退訂潮湧航班大減 日本赴華旅遊人數跌9成
即時中國
8小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
8小時前
阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼
阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼
影視圈
5小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
8小時前
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
8小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:09
五一黃金周｜西貢東壩迫爆 麥理浩徑人流不絕 破邊洲實施人流管制
社會
4小時前