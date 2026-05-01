Britney Spears啪藥醉駕遭起訴 因為呢兩個原因或毋須入獄

44歲美國流行天后Britney Spears於3月涉醉駕及藥駕被捕，加州當局於周四（4月30日）正式向她提出起訴。Britney早前已自願進入戒療機構接受治療，試圖重整生活。

Britney Spears當場斷正

根據加州公路巡邏隊的報告，案發於3月4日深夜，警方接報指一輛白色跑車在美國一條高速行駛且行徑飄忽。警員截查後發現司機為Britney，並察覺她當時神志不清。隨後，Britney因未能通過現場酒精測試被捕，並送往文圖拉縣（Ventura County）監獄扣留，翌日獲准保釋。檢察官最新提出的起訴書指出，Britney當時處於受酒精及至少一種藥物的共同影響之下駕駛，雖然起訴書未有列明具體藥物成分及用量，但此舉顯示事件性質較一般醉駕更為嚴重。

Britney Spears執一身彩

Britney的代表律師早前形容其行為「完全不可原諒」，並透露 Britney已於4月初，即被捕一個月後，自願進入一間戒療中心。案件定於下周一提堂，Britney毋須上庭。由於此案不涉及交通意外或傷亡，加上Britney並無醉駕前科，檢方傾向與辯方達成「危險駕駛」（Wet Reckless）協議。若她選擇認罪，或獲判處12個月緩刑及強制參加戒療課程，毋須入獄。

Britney Spears入戒療機構重整生活

另外，正在戒療所的Britney，被指生活過得很好，知情人士表示：「她過得很健康和開心，又感到很多正能量，並為重新開始感到興奮，入戒療所是一個好好的機會讓她放下自己。」