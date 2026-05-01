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Winka推單曲《起身洗面》療癒心靈 出動愛貓客串拍MV

影視圈
更新時間：16:15 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-01 HKT

女團COLLAR成員Winka陳泳伽昨日（30日）推出年度首支個人單曲《起身洗面》，作品以療癒心靈為目標，講述每個人都會遇上低谷，而低谷過後，每天起身洗面擦牙就是新的一天，新的開始，要重新振作；為迎合新歌主題，MV以家居背景為主，Winka除出動大量私伙擺設、盆栽及公仔外，還出動愛貓tata擔任特別嘉賓，首次與愛貓同框拍MV，難怪Winka大叫緊張。

Winka低谷時有愛貓陪伴

《起身洗面》由周錫漢監製、張子晴作曲、T-Rexx作詞、葉澍暉編曲，歌曲宣揚正能量，Winka指：「作品一直都係療癒型為主，希望用作品嘅歌詞，陪伴大家成長，帶到畀大家動力。」《起身洗面》鼓勵遇上低谷的人，朝早起身洗面後，要從新出發，走出低谷，Winka表示：「我遇過低谷可謂多不勝數，自己情緒比較豐富，開心會好開心，唔開心會好唔開心，低谷有好多。我走出低谷嘅方法，除咗信仰之外，仲有創作音樂、同朋友，仲有同tata，佢（tata）陪伴咗我好多，每當我對自己有懷疑同好攰嘅時候，佢都會陪住我。」

Winka私伙擺設拍MV

為了MV的家居背景打造得與Winka屋企環境相近，Winka特別出動大量私伙，其中就連她每晚抱着睡的恐龍公仔亦登場，不過最叫人驚喜，莫過於她出動愛貓tata客串，她說：「因為佢陪伴我好多，所以MV都帶佢嚟，想有佢一個存在紀錄，亦係自肥嘅禮物。」一直以來跟動物同小朋友合作拍攝，都係最大挑戰的事，未知Winka跟tata同場拍攝，可有同感？Winka認為：「事前係有啲緊張，驚handle唔到，不過tata好叻，佢表現好淡定，冇亂叫又冇亂跑，好乖。少少挑戰一定有，好彩佢好易控制，因為佢夠貪食、又貪玩，好易就引到佢，有啲鏡頭一take過就完成。」

Winka想大家專注音樂作品

至於問到Winka可會跟男友朱芸編在將來合作拍MV？Winka笑言之前從未有此想法，她表示：「始終唔想大家焦點落在我哋戀情，不過佢的確係出色嘅音樂人同配樂人，我都好欣賞佢，如果可以合作都好，不過大家要聽我音樂同focus作品。」


 

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