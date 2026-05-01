71歲林建明跌傷康復奇慢恐患糖尿病？ 傷口變異畫面曝光 含膿如火山口極嚇人

已經71歲的林建明早年患抑鬱焦慮症，十年前又發現腦部有動脈瘤，要做微創手術，去年身體不適長達兩個多月，以中西合壁治療及調理，健康備受關注。林建明今年3月不慎跌傷，膝蓋當地破損見血，經過逾一個月時間，林建明近日曝光康復進度，情況令網民膽戰心驚。

林建明越來越嚴重

林建明日前在FB發文，並分享膝蓋傷勢及康復情況，見到照片中，林建明雙膝從最初見到破皮出血紅腫，卻越來越嚴重，不但皮膚含膿，又見到傷口如火山口。估計因林建明受傷初期仍然相約朋友飯敍，品嚐海鮮、辛辣菜餚，未有戒口所至。

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林建明在FB留言：「首先再三感謝大家的關懷，愛護！給予很多的問候，祝福！溫暖！」林建明透露從3月26日在尖沙咀路上跌倒：「導致兩個『膝頭哥』受傷！經過一個月來的治療：到醫院洗傷口，護理，噴雲南白藥噴劑，搽破痛油等等，在4月26號傷口已埋口，痊痊癒了。請大家不用掛心，本人可以如常活動了。現在是要想辦法如何去疤痕？」

林建明被建議穿長褲

網民對林建明跌傷後要用一個月時間才埋口感到驚訝，留言送上慰問：「哇⋯好似富士山火山口咁巧（好）恐怖啊！」、「個傷口刀（都）幾大仲有農（膿）添，要介（戒）口，清淡D，祝早日康復」、「小心啊！好好護理傷口」、「Ming姐以後行路要十分小心，尤其下梯級，保重」。網民建議穿長褲，但林建明回覆當日是穿長褲：「條褲膝頭哥個位置穿咗個大窿囉，不過俾我縫返啊，可以繼續穿！」另有網民關心林建明傷口長時間才癒合是可有糖尿病問題，獲林建明回應：「沒有！」

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