艾美莉賓特星光大道留名 《穿PRADA的惡魔2》上映3日港票房逾400萬 梅姨獲拍檔送吻

《穿PRADA的惡魔2》開畫票房報捷！該片自4月29日在香港上映，首日開畫即成港澳票冠軍，迅速衝破150萬，至今天5月1日超過400萬，在五一勞動節假期有望衝破600萬。另外，主角之一的艾美莉賓特（Emily Blunt）與姐夫史丹利杜斯（Stanley Tucci），美國時間昨日齊在荷里活星光大道「獲星」，認證成就；《穿PRADA的惡魔2》拍檔梅麗史翠普（Meryl Streep）、艾美莉丈夫John Krasinski、史丹利太太Felicity Blunt 、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、麥迪文（Matt Damon）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）等現身支持。

梅姨讚史丹利杜斯「國寶」

艾美莉表示：「很難去總結這件事對我來說多有意義。這些來為我演講的『巨星』，他們的說話剛剛把我的頭髮吹起了。你們和我生命中的摯愛都在這裏，讓我的生活變得如此深刻及有優越感。這個世界和這個遊樂場，我們可以體驗到如此巨大的特權，我很榮幸能與我身後的史丹利一同分享這份榮譽。」梅姨就盛讚史丹利是「國寶」，史丹利則回應：「我從沒想過可以跟梅麗合作，以及站在這裏，還有她的讚許，都是我人生最大的榮幸。」

麥迪文表揚兩位好友

麥迪文亦上台表揚兩位好友，「我只是想不出還有哪兩個人更值得加入這個文化地標，給年輕藝術家帶來希望。幾十年來，你們一直在做着出色的工作，看着你們真是太高興了。除此之外，你們是我在這個星球上見過的最喜歡的兩個人。」狄維莊遜則指「是時候」讓他們獲星星，他與艾美莉曾合作《重擊人生》，他盛讚艾美莉是懂得感恩的女人，「每一日，認識艾美莉，就像我們很多人一樣，她是一個感恩的女人，她會腳踏實地醒來，對每一刻都心存感激。我覺得當你對每一刻心存感激時，就會帶領我們找到想尋找的東西，那就是快樂和心靈的平靜。」