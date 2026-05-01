Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾美莉賓特星光大道留名 《穿PRADA的惡魔2》上映3日港票房逾400萬 梅姨獲拍檔送吻

影視圈
更新時間：15:45 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-01 HKT

《穿PRADA的惡魔2》開畫票房報捷！該片自4月29日在香港上映，首日開畫即成港澳票冠軍，迅速衝破150萬，至今天5月1日超過400萬，在五一勞動節假期有望衝破600萬。另外，主角之一的艾美莉賓特（Emily Blunt）與姐夫史丹利杜斯（Stanley Tucci），美國時間昨日齊在荷里活星光大道「獲星」，認證成就；《穿PRADA的惡魔2》拍檔梅麗史翠普（Meryl Streep）、艾美莉丈夫John Krasinski、史丹利太太Felicity Blunt 、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、麥迪文（Matt Damon）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）等現身支持。

梅姨讚史丹利杜斯「國寶」

艾美莉表示：「很難去總結這件事對我來說多有意義。這些來為我演講的『巨星』，他們的說話剛剛把我的頭髮吹起了。你們和我生命中的摯愛都在這裏，讓我的生活變得如此深刻及有優越感。這個世界和這個遊樂場，我們可以體驗到如此巨大的特權，我很榮幸能與我身後的史丹利一同分享這份榮譽。」梅姨就盛讚史丹利是「國寶」，史丹利則回應：「我從沒想過可以跟梅麗合作，以及站在這裏，還有她的讚許，都是我人生最大的榮幸。」

麥迪文表揚兩位好友

麥迪文亦上台表揚兩位好友，「我只是想不出還有哪兩個人更值得加入這個文化地標，給年輕藝術家帶來希望。幾十年來，你們一直在做着出色的工作，看着你們真是太高興了。除此之外，你們是我在這個星球上見過的最喜歡的兩個人。」狄維莊遜則指「是時候」讓他們獲星星，他與艾美莉曾合作《重擊人生》，他盛讚艾美莉是懂得感恩的女人，「每一日，認識艾美莉，就像我們很多人一樣，她是一個感恩的女人，她會腳踏實地醒來，對每一刻都心存感激。我覺得當你對每一刻心存感激時，就會帶領我們找到想尋找的東西，那就是快樂和心靈的平靜。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
4小時前
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
7小時前
日本賞櫻遊客。 新華社
退訂潮湧航班大減 日本赴華旅遊人數跌9成
即時中國
7小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
20小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
7小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
7小時前
阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼
阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼
影視圈
4小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
10小時前